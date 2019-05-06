Владимирцы избавляются от садов и дач

Если заглянуть на сайты бесплатный объявлений - глазам своим не поверишь. Полноценный садовый участок в классическом советском стиле - шесть соток, грядки, пара яблонь, десяток вишен, бочка с водой и щитовой домик - можно купить по цене хорошей стиральной машины, за 20-30 тысяч рублей. Если что-то поприличнее - например, речка рядом, водопровод на участке - цена вырастает до 50-70 тысяч рублей. А уж за 300-400 тысяч можно купить полноценный бревенчатый дом с мансардой и с плодоносящий садом. И таких объявлений даже не сотни - тысячи!

Это уходит в небытие советская садово-огородная жизнь. Отдельная субкультура, для многих когда-то - основной смысл смысл существования.

«Новая жизнь» - мечта советского владимирца

Владимирские старожилы, конечно, припомнят, как когда-то приобретались эти сады и дачи. О, это были интриги похлеще «Игры престолов»! В 1970-80-е годы на землях вокруг Владимира нарезали участки под садовые товарищества. Потом разделили их на маленькие клочки. Называлось это «6 соток», но в реальности были участки и по 4 сотки, и даже меньше. Восемь соток уже считалось много. Кстати, и само понятие «сотка», отсутствующее в метрической системе, зародилось в СССР тогда же, во времена брежневского застоя. Сотка - это 100 квадратных метров. То есть классические «шесть соток» - прямоугольник 10 на 60 метров. Кажется, немного, но на таком участке умещались и грядки с картошкой и кабачками, и несколько плодовых деревьев, и даже дачный домик, сделанный по классическому советскому принципу «я его слепила из того, что было».

Купить такой участок было нельзя, его «давали». На садовые участки существовала очередь на каждом заводе, в каждой конторе - как на квартиры или гаражи. Конечно, плелись интриги, давались взятки. Ведь заиметь такую дачку хотели многие - в основном для практических целей, выращивать овощи-фрукты, с которыми в советских магазинах было не очень. Но некоторые умудрялись поставить там приличный домик, подвести воду и использовать как дачу.

Самые большие и популярные сады вокруг Владимира - на Содышке, «Автоприбор» и знаменитая огромная «Новая жизнь» в Камешковском районе. Участки с тех советских времен превратились в цветущие сады. Конечно, есть и заброшенные, но в основном люди за своими дачами ухаживали.

Что же происходит? Почему когда-то желанные садовые участки становятся никому не нужны? Оказывается, это не только у нас во Владимирской области. Это всероссийская тенденция.

Аналитики раздела «Недвижимость» сайта «Авито» рассказали, что этой весной во Владимирской области был зафиксирован рост числа объявлений о продаже дачных участков на 22% по сравнению с прошлым годом. Цены при этом упали на 3%. Эксперты связывают это с концом «дачной амнистии» - она завершилась в феврале. Теперь зарегистрировать дачу или участок станет в разы сложнее. Плюс с будущего года начнут расти налоги - ведь дача и земля это полноценная недвижимость. В апреле среди дачников даже возникла паника по поводу «налога на теплицы», и она имеет под собой основания. Стационарные теплицы, беседки и даже туалеты - то есть неразборные и имеющие фундамент - теперь тоже считаются недвижимостью и будут облагаться налогами.

А владельцы таких «шести соток со скворечником» - как правило, пенсионеры. У них нет денег на выросшие налоги, нет сил и знаний для грамотного оформления собственности. А выросшие дети обычно просто не хотят заниматься дачей. Над ними висят тяжелые воспоминания детства, когда в выходные и каникулы надо было вместо того, чтобы гонять с друзьями на велике, тащиться с предками на дачу копать картошку и обирать с нее колорадских жуков. Вот и повалили тысячами объявления о продаже.

В городе - по 300, в деревне - по 100

Цены на дачные участки, объективно говоря, ниже плинтуса. 300 тысяч рублей - это стандартная цена домика с участком в черте Владимира. Как правило, в эту сумму входит участок 6-8 соток, на котором растут яблони, вишни, сливы, домик площадью около 50 кв.м. (часто с мансардой), колодец или скважина (иногда вода подведена прямо в дом). Очень часто продавец обещает оставить мебель, хотя это сомнительное достоинство - все мы помним, какую рухлядь из квартир отправляют «на дачу». В основном дачи во Владимире продают в Добром, Юрьевце и Энергетике. Несомненный плюс этих предложений - туда ходить городской транспорт.

За 100-150 тысяч рублей можно купить дачу в пресловутой «Новой жизни» и аналогичных садовых товариществах в радиусе 50 километров от Владимира. Участки там могут быть чуть больше - 10-12 соток, зато домики, как правило, в жутком состоянии - за этими участками много лет не ухаживают, и если деревьям ничего не сделалось, то домики обветшали. Чаще всего предлагают такие дачи в районе Оргтруда, Шихобалово, Энергетика, есть даже в Семязино и на Содышке, но там, как правило, цены выше из-за транспортной доступности.

И примерно 50 предложений (на момент написания статьи) на владимирском «Авито» было с ценами ниже 50 тысяч рублей. Чаще всего это Камешковский и Ковровский районы, дома стоят на отшибе, вдалеке от трасс. Зато природа вокруг - обалденная! Дома разного состояния, есть совсем рухлядь, а есть вполне приличные, даже бревенчатые. Цены иногда совсем смешные - например, бревенчатый дом площадью 60 кв.м. в Кольчугинском районе можно купить за 30 тысяч рублей.

Однако, при всей привлекательности цен, продажи идут туго. Покупать сейчас дачу как подсобное хозяйство просто глупо - расходы будут больше, чем прибыль. Для отдыха? Вложить в нее придется в десять раз больше, чем официльная цена. Тогда уж проще купить участок и построить дом с нуля, к счастью, не советская власть, земля продается. Кстати, именно поэтому «голые» участки часто стоят дороже, чем с домом, и продаются лучше.

КСТАТИ

Владимирцы предпочитают снимать дачи

В объявлениях об аренде дач, рассказали специалисты «Авито Недвижимость», тенденция ровно обратная. Спрос на аренду дач на лето вырос стремительно - на 44% за год. Цена аренды тоже поднялась - на 15% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость аренды дачи во Владимирской области - 5200 рублей в сутки.