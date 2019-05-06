Озеро Запольское могут отдать под военно-патриотический лагерь

Излюбленное место отдыха владимирцев, озеро Запольское, приглянулось властям давно. Последние четыре года правления Светланы Орловой здесь проходил форум Росмолодежи "Территория смыслов на Клязьме" - трехмесячный съезд студентов ради селфи со знаменитостями и озорной жизни в палатках. Соответственно, купаться в озере жителям региона стало невозможно - даже въезд перекрывали в начале июня.

С отъездом экс-губернатора смыслы потеряли географическую привязку во Владимирской области. Жители Владимира, Коврова и Камешково решили было, что теперь любимое место отдыха вернется им. Не тут-то было. У администрации области оказались свои планы на обустроенную Росмолодежью площадку. Озеро планируют отдать под военно-патриотический лагерь центра "Фрегат", который уже 15 лет проводит допризывные сборы для молодежи.

Представители организации уже встретились с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным и заручились его поддержкой.

- Патриотическому воспитанию молодежи мы уделяем самое пристальное внимание, - заявил Владимир Сипягин на встрече с представителями "Фрегата" - Обязательно окажем вашему движению посильную помощь.

Гала-концерт на "Территории смыслов"Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Отметим, что сборы "Фрегата" уже проходили во Владимирской области. В частности, один из них прошел в палаточном лагере в Киржачском районе.

Решение губернатора отдать Запольское под военно-патриотический лагерь выглядит вполне в тренде его предвыборных обещаний. Сын военного, многодетный отец Владимир Сипягин как никто другой близок к теме патриотического воспитания молодежи. Конечно, отдыхающим придется опять искать другое место для вылазок на природу. Но зато военно-патриотический лагерь научит подростков чему-то хорошему.

Ну а "Территория смыслов" уже окончательно переехала из Владимирской области в подмосковный Солнечногорск и принимает заявки от потенциальных участников от 18 до 30 лет.