Владимирская полиция предупреждает: четыре самых популярных мошенничества в регионе

В 2018 году во Владимирской области было возбуждено более 1 700 уголовных дел за мошенничество, под суд пошло больше 260 жуликов. За три месяца 2019 года произошло уже более 450 подобных преступлений, несмотря на усилия сотрудников полиции. Если несколько лет назад чаще всего мошенники лично приходили домой и обманывали пенсионеров, то теперь они вышли на новый уровень. На сегодняшний день все более популярно становится дистанционное мошенничество — с помощью интернета или телефона. На эти уловки попасться может не только пенсионер, но и подросток.

Например, за сутки с 15 на 16 апреля в полицию поступило 15 сообщений о мошенничествах, совершенных дистанционно. Мошенникам удалось обмануть людей на сумму более 500 тысяч рублей. Ради легкой наживы они идут все на более и более совершенные ухищрения, раз за разом придумывая новые схемы обмана. Вы должны знать о них, чтобы не попасться на крючок.

Мошенничество с предоплатой

- Мошенники размещают на сайте объявления о продаже по низким ценам каких-либо вещей, техники, транспортных средств, недвижимости и т.п., затем просят покупателя внести предоплату, а после перевода денежных средств номер лже-продавца перестает отвечать.

- Противоположная ситуация, когда гражданину, разместившему на популярных сайтах объявление о продаже своего имущества, поступает звонок от, якобы, потенциального покупателя. Мошенник предлагает перевести предоплату за товар и для этого запрашивает реквизиты банковских карт продавца, получая тем самым доступ к денежным средствам, находящимся на его счетах.

Взлом аккаунта в социальных сетях

Все чаще и чаще мошенники, используя специальные программы, взламывают страницы пользователей в соцсетях. После этого они запускают рассылку сообщений всем контактам взломанной страницы с просьбой, например, дать в долг несколько тысяч рублей.

Например, недавно 32-летняя жительница Владимира получила сообщение от знакомой с просьбой помочь в лечении ребенка. Не задумываясь, женщина перевела на указанный счет 5 000 рублей. Впоследствии выяснилось, что ребенок здоров, а страницу его мамы взломали.

«Ваша карта заблокирована»

Старый добрый способ. Несмотря на многократные публикации в СМИ, схема до сих пор актуальна. Потенциальной жертве звонит незнакомец и, представляясь сотрудником банка сообщает о блокировке банковской карты. Чтобы «решить эту проблему», мошенник выясняет данные карты, такие как CVV2 код и дату окончания карты, а затем переводит все средства себе.

В феврале в полицию обратилась 47-летняя жительница Владимира, попавшаяся на такую уловку. После проведенных операций по «разблокировке» карты, со счета женщины пропало 198 000 рублей.

В том же месяце и житель Мурома остался без 40 000 рублей, сказав данные своей карты псевдосотруднику банка.

«Ваш родственник стал виновником смертельного ДТП»

Одна из самых первых мошеннических схем, когда злоумышленник звонит на телефон, представляется сотрудником полиции и сообщает о том, что его сын (дочь) задержан (а) за совершение тяжкого преступления, например, стал виновником ДТП, в результате которого под его колесами погиб человек. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, мошенник предлагает дать ему взятку. Деньги, как правило, просят передать курьеру или перевести на телефонный номер.

В УМВД России по Владимирской области заявляют, что раскрывать подобные преступления очень сложно. Необходимо провести массу технических и оперативных действий. Зачастую мошенники звонят из других регионов. Например, в ноябре прошлого года владимирские полицейские задержали двоих жителей Новосибирска, которые с июля по октябрь 2018 обманули девятерых жителей Владимирской области, забрав у тех более 800 тысяч рублей.

БДИ!

В полиции советуют - не уставайте напоминать своим родственникам и знакомым о том, как действуют мошенники.

- Не торопитесь предпринимать какие-либо действия, если на ваш телефон поступили сообщение или звонок с просьбой о незамедлительной помощи родственнику, якобы попавшему в неприятную ситуацию или о блокировании вашей банковской карты.

- При получении сообщения о заблокированной банковской карте следует перезвонить на номер круглосуточной справочной службы, указанный на карте, а не на номер, присланный в сообщении.

- В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее раскрыть преступление и предотвратить совершение новых.