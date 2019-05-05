Май для театралов и меломанов: премьера в драмтеатре, джазовый фестиваль и Бутусов

Среди любителей искусства последний месяц весны считается «мертвым» - залы полупустые, народ в выходные не идет в театр, а едет на дачи. Однако в этом году владимирским ценителям культурного выхода в свет есть что посмотреть и послушать. «Комсомолка» нашла шесть самых громких событий уходящей весны.

12 мая, Вячеслав Бутусов

Первое громкое событие произойдет сразу после майских праздников. Во Владимир в честь 35-летия группы «Наутилус Помпилиус» приезжает Вячеслав Бутусов. Он представит зрителям свою новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы.

Творческий старт «Наутилуса» состоялся в 1982 году в Свердловске, одноимённый рок-клуб которого теперь всегда будет ассоциироваться именно с этой командой и её бессменным лидером - Вячеславом Бутусовым.

История группы Nautilus Pompilius - это настоящая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной её целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку НАУ – это более чем достойный результат.

Когда: 12 мая, 19.00.

Где: Областной Дворец Культуры и Искусства.

Стоимость — 3550-5950 рублей.

14 мая, премьера в драмтеатре

В год театра первой премьерой станет психологический этюд «Тайна старого дома». Премьера состоится 14 мая, а всего в мае спектакль покажут три раза.

Автор пьесы - Ольга Гунина. Сюжет пока засекречен, известно лишь, что в спектакле задействованы только женские образы. Трех девушек — Ольгу, Машу и Ирину - сыграют актрисы владимирского драмтеатра Ирина Жохова, Валерия Емельянова и Анна Лузгина.

Когда: 14 мая, 18.00. 15 мая, 18.00, 24 мая, 17.00.

Где: Владимирский академический областной театр драмы.

Стоимость — 450 рублей.

27 мая, Нонна Гришаева в образе Людмилы Гурченко

В конце мая во Владимире пройдет целая череда спектаклей от московских театров. Особняком стоит «Людмила Гурченко. Негасимый свет». Этот музыкальный спектакль является посвящением известной советской актрисе и певице.

Над спектаклем работали близкие и друзья Людмилы Гурченко. При этом он построен на фрагментах биографических книг Гурченко – «Мое взрослое детство», «Люся, стоп!», «Аплодисменты». В постановке звучат песни из репертуара Гурченко, а также оригинальные композиции, написанные специально для спектакля. Автором идеи, музыки и стихов стала Алла Зохина, которая была очень близка с Людмилой Марковной в годы ее жизни. Костюмы создала Надежда Сигниенко, которая создавала концертные наряды и для самой Людмилы Гурченко. Те, кто видел спектакль в театре на Малой Бронной отмечают великолепную игру Нонны Гришаевой, которая воплотила на сцене образ легендарной актрисы.

Нонна ГришаеваФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Когда: 27 мая, 18.00.

Где: Владимирский академический областной театр драмы.

Стоимость — 1600-2500 рублей.

27 мая, «Вивальди-оркестр»

В конце мая будет праздник и на улице ценителей классической музыки. Академический камерный «Вивальди-орекстр» привезет во Владимир программу «Брызги шампанского».

В январе 2019 года этот единственный в своем роде женский струнный оркестр, основанный в 1989 году Светланой Безродной, известной скрипачкой и прославленным педагогом, отметил свое 30-летие. За эти годы коллективом дано около 3000 концертов. Его лидером сформирован уникальный репертуар, в который входят более 1000 сочинений композиторов разных эпох и направлений – от барокко до авангарда. Кроме того, уже более двадцати лет оркестр интенсивно работает и на иных музыкальных магистралях, в их числе – отечественная песенная классика, городской романс, оперетта, музыка из репертуара всемирно известных танцевальных и джазовых оркестров 20-50-х годов XX века.

Программа «Брызги шампанского» – это, по сути, «ожившие страницы» тридцатилетней летописи коллектива. В первом отделении концерта будет представлена популярная классика в особой интерпретации Светланы Безродной: сочинения Вивальди, Моцарта, Чайковского, Брамса, Бизе, Щедрина, Сибелиуса, Крейслера, Гершвина, Чаплина и других авторов. Второе отделение составят композиции, входившие в репертуар знаменитых танцевальных и джазовых оркестров мира середины прошлого столетия. Многие из них сегодня можно услышать (по крайней мере, в нашей стране) только на концертах «Вивальди-оркестра».

Продолжительность концерта: 2 часа с антрактом.

Когда: 27 мая, 18.30.

Где: Владимирская областная филармония.

Стоимость — 1000-1800 рублей.

30 мая, «Мужская логика»

И вновь о театре. В самом конце мая владимирцы могут посмотреть спектакль с участием известных российских актеров - «Мужская логика».

Это комедия о мужской дружбе по пьесе «Art» («Искусство») Ясмины Реза (Франция). Все началось с картины. Три лучших друга немного не сошлись в оценке современного искусства. Актуальное полотно известного художника становится для них настоящим камнем преткновения — и вот затянувшийся спор об искусстве ставит под угрозу их пятнадцатилетние отношения. Какова та цена, которую каждый из них готов заплатить за белую картину с тремя белыми полосами? И вообще, в картине ли дело?

Пьеса стала мировым театральным событием: премия Мольера, премия Лоуренса Оливье (Англия), международная премия «За лучшую комедию года» и другие. По мнению критиков, это «одно из самых успешных драматических произведений».

Когда: 30 мая, 19.00.

Где: Областной Дворец Культуры и Искусства

Стоимость — 850-2250 рублей.

30-31 мая, «Джаз-гром»

Ну, а завершит май самое настоящее джазовое безумие. Вновь в областной филармонии пройдет фестиваль «Джаз-Гром». Это уже будет пятый год, когда во Владимир приезжают самые настоящие звезды российского и мирового джаза. Судите сами:

- Сергей Жилин – один из самых успешных джазменов России.

- Ансамбль бразильского джаза «ESH» (Москва). Это один из немногих московских коллективов, который играет «самба-джаз». Музыканты исполняют собственные оригинальные пьесы и произведения известных бразильских композиторов, используя свои авторские аранжировки.

- Струнный джазовый оркестр HIGH LIFE JAZZ ORCHESTRA ВлГУ (Владимир). Постоянный участник фестиваля «ДЖАЗ-ГРОМ». Все его участники - это музыканты с академическим образованием, с одинаковым успехом исполняющие как джазовую, так и классическую музыку.

- «UNIVERSAL ENSEMBLE» Райнера Гласа (Эрланген, Германия). Ансамбль в своих программах объединяет мировую музыку и джаз, имеет оригинальное звучание, выступает с огромным успехом на различных сценах мира. На фестивале эрлангенский квартет представит завораживающую музыку Ближнего Востока, пленительные мелодии Аравии, а также композиции в собственном оригинальном стиле.

Когда: 30 мая, 18.30. 31 мая, 18.30.

Где: Владимирская областная филармония.

Стоимость — 700-1500 рублей.