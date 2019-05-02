2019-05-02T01:30:03+03:00
Общество

Во Владимире открылась футбольная школа московского «Спартака»

Филиал Академии «Спартак Юниор» под руководством легенды владимирского футбола объявляет набор юных талантов
Артем Бендрик
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Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"
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27 апреля в «Городском центре здоровья» прошло открытие футбольной школы «Спартак Юниор» - филиала Академии московского «Спартака». Более 80 юных любителей футбола пришли на просмотр. Конечно, футбольный «Спартак» - одна из самых популярных в России команд. И для мальчишек попасть в такую школу — это шанс заиграть в профессиональном футболе. В течение нескольких часов тренеры владимирского «Спартака» наблюдали за навыками детей от 3 до 14 лет, чтобы понять, кто на что способен.

- У всех абсолютно разный уровень подготовки, - сказал главный тренер школы во Владимире Наиль Сафаев. - Все подходят, интересуются, спрашивают, как попасть к нам — мы готовы брать всех. В первый день пришло 84 человека, но записывалось больше 100. Для первого дня это хороший результат, в некоторых городах было всего 30. Я ожидаю большого наплыва к 1 сентября.

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Футбольный клуб «Спартак-Москва» запустил масштабную программу по подготовке юных футболистов под брендом «Футбольная школа «Спартак Юниор». В планах к 2023 году открыть до 450 школ на территории России и стран СНГ под брендом «Спартак», с охватом около 50 тысяч занимающихся футболом детей. Все это в конечном итоге для того, чтобы как можно больше талантливых ребят из регионов имели шанс попасть в большой футбол.

Конечная цель — подготовить футболистов для «Спартака»

Наиль Сафаев — один из самых знаменитых футболистов Владимирской области, выступавший за владимирское «Торпедо» с 1980 по 1999 годы. Экс-капитан команды провел в первой, второй и третьей лигах СССР и России 511 матчей, в которых забил 116 голов. Закончив карьеру футболиста, Наиль Сафаев прошел Высшую школу тренеров и уже более 10 лет считается тренером. Для того, чтобы стать частью «Спартака», легенде владимирского футбола пришлось пройти обучение и стажировку в московской академии, где Наиль был обучен особым методам тренировок, благодаря которым и появляются новые легенды футбола.

- Я был на стажировке. Там нам показывали, как работает группа детей 2010 года рождения. Ребята всего год в школе, но напомнили мне корейскую армию в хорошем смысле слова. Все очень четко, отлажено. Но там другое дело, там ребят долго просматривают, если приболел — не сюсюкаются. Надеемся, что и у нас когда-нибудь будет так, даже несмотря на то, что у всех отбор, а у нас набор, - рассказывает Наиль Сафаев.

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Первые тренировки начнутся, когда группы будут укомплектованы. По словам главного тренера, если будет хотя бы 15 ребят одного возраста — процесс пойдет. Школа просто не может себе позволить тренировать детей разных возрастов — таковы правила. Правил федеральная академия выставляет действительно много. Помимо постоянных стажировок, Академия футбола «Спартак» имени Федора Черенкова предоставляет форму, мячи и тренеровочный инвентарь — все за деньги. Пока что форма есть лишь у персонала, но вскоре она должна появиться и у детей. Большая часть расходов владимирских организаторов ушла на франшизу, сейчас они терпеливо ждут, когда родители начнут приводить своих детей в школу, чтобы на полученные деньги предоставить ученикам максимально комфортные условия для футбольного развития. Но и без того школа имеет в своем распоряжении поля на улице и в зале, мячики, ворота, кегли и другой инвентарь.

Дорога в большой футбол дешевле через Владимир

До открытия владимирской школы самая дешевая цена обучения была в Перми — 4500 рублей в месяц. Теперь Владимир вышел на первое место — у нас месяц стоит 2900 рублей. Такой ценник объясняется тем, что организаторы хотят дать шанс стать футболистом как можно большему количеству детей. По словам родителей, первым просмотровым днем они, как и дети, остались довольны. Большинство заявило, что обязательно приведет детей на следующую тренировку.

Кстати, все родители учеников школы «Спартак Юниор» получают доступ в личный кабинет родителей, в котором они могут ознакомиться с расписанием занятий, посмотреть домашнее задание, оценить работу тренера и задать ему вопросы, а также оставить свои пожелания для руководителей школы. Доступ к кабинету можно получить с помощью мобильного приложения, загрузить которое можно на вашем смартфоне.

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Помимо этого, для родителей составлены образовательные материалы по детской физиологии, питанию, психологии и педагогике, которые опубликованы в их личном кабинете. Их изучение позволит родителям повышать уровень своих знаний и оказывать необходимую поддержку для своего ребенка.

КОНКРЕТНО

Приложение «Личные кабинет» можно скачать по ссылкам:

Iphone - https://itunes.apple.com/ru/app/spartak-moscow-football-school/id1414830192

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsjunior.skcabinet

ИСТОЧНИК KP.RU

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