Во Владимире открылась футбольная школа московского «Спартака»

27 апреля в «Городском центре здоровья» прошло открытие футбольной школы «Спартак Юниор» - филиала Академии московского «Спартака». Более 80 юных любителей футбола пришли на просмотр. Конечно, футбольный «Спартак» - одна из самых популярных в России команд. И для мальчишек попасть в такую школу — это шанс заиграть в профессиональном футболе. В течение нескольких часов тренеры владимирского «Спартака» наблюдали за навыками детей от 3 до 14 лет, чтобы понять, кто на что способен.

- У всех абсолютно разный уровень подготовки, - сказал главный тренер школы во Владимире Наиль Сафаев. - Все подходят, интересуются, спрашивают, как попасть к нам — мы готовы брать всех. В первый день пришло 84 человека, но записывалось больше 100. Для первого дня это хороший результат, в некоторых городах было всего 30. Я ожидаю большого наплыва к 1 сентября.

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Футбольный клуб «Спартак-Москва» запустил масштабную программу по подготовке юных футболистов под брендом «Футбольная школа «Спартак Юниор». В планах к 2023 году открыть до 450 школ на территории России и стран СНГ под брендом «Спартак», с охватом около 50 тысяч занимающихся футболом детей. Все это в конечном итоге для того, чтобы как можно больше талантливых ребят из регионов имели шанс попасть в большой футбол.

Конечная цель — подготовить футболистов для «Спартака»

Наиль Сафаев — один из самых знаменитых футболистов Владимирской области, выступавший за владимирское «Торпедо» с 1980 по 1999 годы. Экс-капитан команды провел в первой, второй и третьей лигах СССР и России 511 матчей, в которых забил 116 голов. Закончив карьеру футболиста, Наиль Сафаев прошел Высшую школу тренеров и уже более 10 лет считается тренером. Для того, чтобы стать частью «Спартака», легенде владимирского футбола пришлось пройти обучение и стажировку в московской академии, где Наиль был обучен особым методам тренировок, благодаря которым и появляются новые легенды футбола.

- Я был на стажировке. Там нам показывали, как работает группа детей 2010 года рождения. Ребята всего год в школе, но напомнили мне корейскую армию в хорошем смысле слова. Все очень четко, отлажено. Но там другое дело, там ребят долго просматривают, если приболел — не сюсюкаются. Надеемся, что и у нас когда-нибудь будет так, даже несмотря на то, что у всех отбор, а у нас набор, - рассказывает Наиль Сафаев.

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Первые тренировки начнутся, когда группы будут укомплектованы. По словам главного тренера, если будет хотя бы 15 ребят одного возраста — процесс пойдет. Школа просто не может себе позволить тренировать детей разных возрастов — таковы правила. Правил федеральная академия выставляет действительно много. Помимо постоянных стажировок, Академия футбола «Спартак» имени Федора Черенкова предоставляет форму, мячи и тренеровочный инвентарь — все за деньги. Пока что форма есть лишь у персонала, но вскоре она должна появиться и у детей. Большая часть расходов владимирских организаторов ушла на франшизу, сейчас они терпеливо ждут, когда родители начнут приводить своих детей в школу, чтобы на полученные деньги предоставить ученикам максимально комфортные условия для футбольного развития. Но и без того школа имеет в своем распоряжении поля на улице и в зале, мячики, ворота, кегли и другой инвентарь.

Дорога в большой футбол дешевле через Владимир

До открытия владимирской школы самая дешевая цена обучения была в Перми — 4500 рублей в месяц. Теперь Владимир вышел на первое место — у нас месяц стоит 2900 рублей. Такой ценник объясняется тем, что организаторы хотят дать шанс стать футболистом как можно большему количеству детей. По словам родителей, первым просмотровым днем они, как и дети, остались довольны. Большинство заявило, что обязательно приведет детей на следующую тренировку.

Кстати, все родители учеников школы «Спартак Юниор» получают доступ в личный кабинет родителей, в котором они могут ознакомиться с расписанием занятий, посмотреть домашнее задание, оценить работу тренера и задать ему вопросы, а также оставить свои пожелания для руководителей школы. Доступ к кабинету можно получить с помощью мобильного приложения, загрузить которое можно на вашем смартфоне.

Фото из группы ВКонтакте "Спартак Юниор Владимир"

Помимо этого, для родителей составлены образовательные материалы по детской физиологии, питанию, психологии и педагогике, которые опубликованы в их личном кабинете. Их изучение позволит родителям повышать уровень своих знаний и оказывать необходимую поддержку для своего ребенка.

КОНКРЕТНО

Приложение «Личные кабинет» можно скачать по ссылкам:

Iphone - https://itunes.apple.com/ru/app/spartak-moscow-football-school/id1414830192

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsjunior.skcabinet