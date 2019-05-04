На месте ВлГУ был ипподром, а на ул. Гагарина — гостиница «Клязьма», где останавливались Достоевский и Герцен

В конце апреля в Информационном центре по атомной энергии Владимира прошла очередная «Географическая солянка», на которой участник проекта «Культурный патруль», создатель «Карты застройки города Владимира» Александр Пронин рассказал, что изменилось в городе за 80 лет. Например, многие услышали впервые, что на месте первого корпуса ВлГУ регулярно проводились соревнования по конному спорту.

Внеси 15 рублей, получи 100

- Состязания были организованы еще в 1856 году владимирским «Обществом рысистых бегов», - говорит Александр. - Ипподром был огорожен забором, а по бокам стояли трибуны. На территории находились служебные помещения и конюшни. Для того, чтобы поучаствовать в бегах, члены «Общества» вносили в кассу 5 рублей, а посторонние желающие по 15 рублей. Кстати, тех, кто хотел поучаствовать в скачках, было не так много, несмотря на приз. За первое место давали 100, а то и 200 рублей.

Александр Пронин. Фото: ИЦАЭ

После Октябрьской революции скачки продолжились, но ипподром сократился - южная часть стала принадлежать кирпичному заводу «Берлин». Из-за этого поворот дорожек стал неудобным. Точный год закрытия ипподрома неизвестен. Но, скорее всего, он перестал существовать в 1929 году, когда новой экономической политике пришел конец. В 1960-х годах началось строительство главного корпуса Владимирского государственного университета. Официальное открытие состоялось 31 августа 1964 года.

На месте старинной гостиницы — столики «Макдональдса»

Александр также рассказал, что на пересечении улиц Гагарина и Большой Московской, рядом с Торговыми рядами, стояла гостиница «Клязьма», где останавливались Федор Достоевский, Михаил Салтыков-Щедрин и Александр Герцен. А писатель Владимир Соллогуб посвятил этой гостинице главу в своей повести «Тарантас». Он так и назвал ее - «Гостиница».

- «Клязьма» была трехэтажной, кстати говоря, в ней сначала жил ее хозяин — владимирский купец Семен Лазарев. Но потом он подумал, что дом может приносить доход, и сделал из него гостиницу, - продолжал Александр Пронин. - Простояло старинное здание с 1781 года по 1960-е. Сразу после сноса сделали сквер и фундаментальную Доску почета. Сейчас же на этом месте стоят столики «Макдональдса» и «KFC».

Гостиница Клязьма. Фото Юрия Боченкова

Тесный универмаг

И еще одно знаменитое здание в центре Владимира - универмаг, тот, который сейчас называется ЦУМ «Валентина». Магазин в центре города был сдан в эксплуатацию в 1962 году. Сначала его построили маленьким, из-за этого в 1984 году магазин пришлось перестраивать. Точнее, добавлять еще одну половину. В 1989 году универмаг вновь принял покупателей. Торговые площади выросли до 9 тысяч квадратных метров. Кстати, в советское время универмаг несколько раз горел, но каждый раз восставал из пепла, как феникс.

- В 1992 году государственный универмаг стал акционированным. Его директор, назначенный государством, стала уже владелицей ЦУМа «Валентина», - отметил Александр.

Универмаг до расширения. Фото Истарова Владимира

КОНКРЕТНО

«Географическая солянка» — совместный проект Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) и Молодежного клуба Российского географического общества. На базе ИЦАЭ проходят встречи с путешественниками, учеными, организуются мастер-классы и занятия для всех желающих.