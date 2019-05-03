Где во Владимире раздают Георгиевские ленточки

Георгиевская ленточка – это символ нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, благодарность людям, отдавшим всё для фронта и для Победы. В преддверии майских праздников по всей стране 25 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка», суть которой заключается в том, чтобы каждый житель города мог бесплатно получить символ Великой Победы.

Владимиру на этот раз досталось около 3 тысяч ленточек. Вплоть до 9 мая «Волонтеры победы» будут стоять в определенных местах и бесплатно раздавать символы праздника всем желающим.

Главное правило — одна ленточка на человека. Нехватка вряд ли случится, в прошлые годы этого количества хватало сполна. В случае, если ленточка от волонтера вам не досталась, ее всегда можно купить в любом магазине или ларьке.

Волонтеры будут дежурить приблизительно с 18.00 до 20.00 по будням, и с 14.00 до 16.00 по праздникам все дни, кроме 5 мая сразу в нескольких местах:

1 мая — Площадь Победы

2 мая — у «Руськино»

3 мая — Соборная площадь

4 мая — Парк 850-летия города Владимира

6 мая — у «белого дома»

Раздача георгиевских лентФото: Валерия Рудометова

В последние дни перед праздником, 7 и 8 мая «Волонтеры победы» будут раздавать ленточки сразу во всех вышеуказанных местах. И рассказывать, как их правильно носить.

В последние годы этот патриотический символ для многих стал просто украшением, который не только цепляют куда попало, но и пытаются сделать из них разные изделия. Например, во владимирских группах в соцсетях пользователи активно обсуждали сланцы, продаваемые в одном из городских магазинов. На выложенной фотографии были изображены пляжные сланцы, скрепляющие резинки которых сделаны из Георгиевских ленточек.

Представитель комитета по молодежной политике во Владимире Вадим Волков рассказал, что в 33-м регионе не все носят ленточку так, как это было задумано. А она ведь — дань памяти тем, кто погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, символ доблести и чести. Очень часто можно увидеть Георгиевскую ленту привязанной к антенне машины, к ремню на джинсах, на ручке сумки или даже вместо резинки для волос. Правильно, по словам «Волонтеров победы», носить ее на лацкане пиджака, сделав из ленты подобие аккуратной петли.

Помимо ленточек, в большинстве магазинов перед 9 мая стартует продажа праздничных аксессуаров вроде наклеек «Спасибо деду за победу». Активисты отметили, что если кто-то действительно благодарен ветеранам за победу, то лучшим «спасибо» будет какая-либо помощь пожилым людям, а не дешевая наклейка.