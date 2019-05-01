Укушенные владимирцы смогут отдать клещей на исследования даже в праздники

С начала сезона активности клещей в больницы обратилось 60 жителей Владимирской области. Самый «пик» пришелся на прошлую неделю — 36 укушенных, в том числе 18 детей. И, что самое главное, половина детей не из деревень, а из Владимира. Поэтому на майские праздники Центр гигиены и эпидемиологии тоже будет работать — туда нужно приносить клещей на исследование. Вдруг насекомое окажется переносчиком энцефалита. Пока эксперты не обнаружили вируса клещевого энцефалита.

- Но его могут привезти из соседних регионов — Нижегородской области, Ивановской, Ярославской. Тем, кто туда собирается, надо проявить осторожность, - отмечает официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Исследования клещей проводят в Центре гигиены и эпидемиологии, который находится на улице Токарева, 5. Принести кровососа можно даже в майские праздники с 9.00 до 11.00. Если вас укусил клещ и вы не можете его достать, то лучше сразу ехать к специалистам. Не в коем случае не выбрасывайте клеща.

- Исследованию на клещевой энцефалит пригодны как живые, так и мертвые клещи, необходимо обеспечить их целостность, - говорит Марина Колтунова. - Привозить клеща в лабораторию нужно в пластиковом контейнере, пробирке или баночке. Если этого нет, то возьмите влажную вату или салфетку. После укуса нужно в течение трех недель наблюдать за здоровьем. В случае отклонений – обратиться к врачу, сообщив об укусе клеща.

КОНКРЕТНО

Во Владимире 11 укушенных взрослых и 9 детей, в Александровском районе — двое взрослых, в Гусь-Хрустальном — также двое, в Камешкоском районе — 1 укушенный взрослый.