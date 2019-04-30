Владимирская область примет 67-й Чемпионат мира по пахоте

26 апреля во Владимирскую область из Нидерландов приехал эксперт Всемирной пахотной организации Иоганес Спикер. Визит голландского специалиста был посвящен оценке готовности земель и инфраструктуры Суздальского района к проведению 67-го Чемпионата мира по пахоте в августе 2020 года.

Иностранный гость осмотрел поля, на которых планируется проведение соревнований, а также посетил технические мастерские Суздальского индустриального колледжа, где будет ремонтироваться техника участников.

Местом проведения турнира были выбраны два поля площадью 190 и 70 гектаров близ села Глебовское. Один из участков будет отдан под культурную программу, второй — для проведения непосредственно чемпионата.

Потратив на осмотр поля около часа, а также детально познакомившись с материальной базой будущих ремонтных мастерских, Иоганес Спикер вынес вердикт о готовности нашего региона к проведению 67-го Чемпионата мира по пахоте.

- Можно сказать, что подготовка идет полным ходом. Конечно, еще надо будет подумать о деталях, учесть все малейшие моменты, чтобы все прошло на высоком уровне. Первое, о чем я должен говорить — это поле. Самое главное, чтобы на всех участках были равные условия. Поверхность должна быть ровная, участники соревнований должны иметь одинаковое пространство, вот над этим и надо будет поработать в оставшееся время, - подчеркнул Иоганес Спикер.

Несмотря на то, что решение о проведении соревнований во Владимирской области уже принято, официальное соглашение будет подписано лишь в июне этого года на Чемпионате России по пахоте в республике Мордовия. Приехать в Суздаль изъявили желание все члены Всемирной пахотной федерации, а это 32 страны. Каждую команду будут представлять два участника, плюс – тренерский состав и болельщики.

Чемпионат мира по пахоте проводится ежегодно с 1953 года и неизменно пользуется большой популярностью. Так, финал чемпионата мира 2017 года, который проходил в Англии, посетило порядка 250 тысяч зрителей.

Представлять Россию на турнире будет команда — победительница чемпионата России. Всего чемпионат продлится неделю, из которой два дня фанаты смогут понаблюдать за профессионалами.

По признанию организаторов столицей 67-го Чемпионата мира Суздаль был выбран не случайно. Год назад здесь прошел юбилейный 35-й Чемпионат Европы по пахоте, получивший высокую оценку как участников, так и зрителей. Именно это и стало решающим аргументом в пользу Владимирской области, которая, кстати, будет первой в России, кто принимает подобные международные соревнования.