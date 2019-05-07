2019-05-06T16:48:31+03:00
Общество

Мэрия Владимира не собирается отдавать здание на Студеной горе под больницу

Вместо него чиновники передали помещение на улице Нижняя Дуброва
Сергей МОРКОВКИН
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Здание бывшей больницы на Студеной гореЗдание бывшей больницы на Студеной гореФото: Сергей МОРКОВКИН
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Между администрацией города Владимира и администрацией Владимирской области вновь тлеет костер противоречий и разногласий. Последние несколько недель региональные власти пытаются заполучить хотя бы в аренду здание бывшей богадельни Рахмановой на Студеной горе, в которой с 1920 по 2011 годы находилась детская больница. Но городские власти отдавать здание не спешат, уверяя, что у них есть на него свои виды.

В своем обращении в адрес мэрии города администрация области намекает на то, что здание богадельни должно было быть передано в госсобственность еще в 2012 году, когда вопросы организации здравоохранения были переданы из ведения городских властей областным. По мнению администрации Владимирской области, здание должно было перейти департаменту здравоохранения в составе имущества городской детской поликлиники №1. Тем не менее, здание богадельни Рахмановой было передано в аренду коммерческой фирме "Оф-Ли", которая потом сдала его под VIP-офис "Сбербанка". Ныне банк, отремонтировавший находившееся в аварийном состоянии здание, съехал.

В ответ на просьбы областных властей 24 апреля мэрия города передала под больницу просторное помещение на в доме № 13А по улице Нижней Дуброве. Жители юго-запада давно просили оборудовать в их районе детскую больницу. А на просьбы отдать хотя бы в аренду здание на Студеной горе администрация города ответила отказом, сославшись на требования СанПИН 2.1.3.1375-03 (он посвящен гигиеническим требованиям к размещению и эксплуатации больниц и роддомов).

Областные власти считают отказ по СанПИН надуманным. Рядом с бывшей детской больницей до сих пор функционирует стоматологическая больница, размещению которой СанПИН не мешает. Областные власти сделали еще один запрос о передаче в аренду здания на Студеной горе, на этот раз в горсовет.

Официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович пояснил, что здание на Студеной горе будет использоваться под социальные нужды горожан. Подробнее о планах мэрии на бывшую богадельню Рахмановой в мэрии не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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