В Вязниках 9-летний мальчишка залез на вагон и получил удар током

2 мая в районе 16.30 в Вязниках 9-летний мальчишка забрался на крышу поезда и получил сильный удар током в 27000 вольт. Ребенка отвезли в ЦРБ города Вязники, а оттуда - в ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде. У него 90% тела покрыто ожогами 2-4 степеней. На следующий день в Судогде выпал из окна третьего этажа пятилетний мальчик. Его с переломами доставили в областную детскую больницу. К счастью, оба мальчика остались живы. Но как не допустить следующих бед, связанных с детьми?

Ребенка заметил машинист

- Мальчик, которого ударило током, на станции «Вязники» был один. Пока непонятно, почему он полез на крышу поезда, ведь поговорить с ним сейчас нельзя. У него серьезные ожоги. Заметил лежащего на крыше поезда ребенка машинист грузового поезда, который проезжал мимо. Он и вызвал «скорую помощь», - сказала старший инспектор группы ПДН Владимирского ЛО МВД России на транспорте Василина Попова, отмечая, что семья мальчика не стояла на учете.

6 мая, по данным Алексея Никонова, руководителя пресс-службы Приволжского исследовательского медицинского университета, ребенок пришел в сознание. На своей странице в Facebook Алексей Никонов написал, что мальчик помещен в барокамеру.

- 10-летний мальчишка из Вязников - сильный малый! При 90% ожогов тела он полностью в сознании, адекватен, стабилен. Сделали первую перевязку, половина ожогов - глубокие, прогнозы пока очень осторожные, но наши врачи делают все возможное. Ребенок помещен на лечение в барокамеру, - говорится в сообщении представителя нижегородского медучреждения.

Уполномоченный по правам ребенка Владимирской области Геннадий Прохорычев считает, что полностью избежать повторения такой трагедии невозможно, однако снизить риски возможно.

- Что касается детей на поездах, то здесь только один «рецепт», который защитит других ребят от таких последствий — профилактика, разговоры об опасностях, которые подстерегают их в случаях, когда жажда адреналина, приключений и драйва превалируют над здравым смыслом, - говорит он. - Но с другой стороны, важна ответственность взрослых. На подобные объекты не должны никаким образом попадать посторонние, тем более несовершеннолетние.

Родителям стоит помнить, что несчастные случаи могут произойти не только на улице, но и дома, когда кажется, что ребенок в безопасности. Но если оставить его без присмотра, даже на минуту, то и в квартире он может удариться или выпасть из окна.

Повезло, что упал на газон

Так и случилось в Судогде 3 мая. Пока мама отошла на кухню, пятилетний мальчик забрался на стол, оттуда - на подоконник, открыл пластиковое окно и, не удержавшись, выпал с третьего этажа на землю. Мальчика с переломами увезли в областную детскую клиническую больницу. По мнению следователей, криминалистов и полицейских, работавших на месте происшествия, дошкольник пострадал не так сильно потому, что упал на газон.

Как рассказали в СУ СК России по Владимирской области, мальчик рос в благополучной семье. По словам отлучившейся мамы, сын очень подвижный, требует особого внимания, но у нее и мысли не было, что он сможет сам открыть окно.

- Поставь хоть детские замки безопасности, хоть кованые железные прутья, если родители забудут их запереть, это не поможет, - считает Геннадий Прохорычев. - В старину говорили: «За малым - глаз да глаз». Это стопроцентная вина родителей. И не надо никого другого обвинять. Проблема современного родителя в том, что они не могут предвидеть возможные риски при той или иной ситуации. Волшебная триада МЧС, которую должны знать все родители: предвидеть, избегать и действовать.