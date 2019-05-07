Погибшего на фронте владимирца похоронили на родине через семьдесят с лишним лет

Десятки владимирских добровольцев каждый год отправляются по местам боевой славы. В прошлом году поисковики приняли участие в шестнадцати экспедициях, в этом – уже в двух, последняя из которых прошла в Смоленской области и завершилась 5 мая.

- За одиннадцать дней мы обнаружили и эксгумировали останки 9 военнослужащих Красной армии, - говорит руководитель Владимирского отделения «Поисковое движение России» Вячеслав Казаков.

Самого Вячеслава в поисковики привело желание узнать о судьбе дедов и прадедов. Одного он нашел как раз в Велижском районе Смоленской области, второго под Ельней. Он вспоминает, как в первой экспедиции его поразило, что и спустя шестьдесят лет останки солдат могут лежать просто на поверхности. Не всегда удается узнать имена павших: не у всех сохранились смертные медальоны.

Фото: паблик "Поисковики Владимирщины"Фото: ВКонтакте

С 1989 года во Владимирскую область вернулись тридцать воинов. 30 апреля на родину вернулся еще один солдат: в Коврове похоронили сержанта, летчика Александра Барышникова, родившегося в 1920 году в деревне Озерки Ковровского района. Пилот не вернулся с боевого задания 13 августа 1942 года в районе города Брянска и числился пропавшим без вести. Фрагменты штурмовика Ил-2, которым управлял летчик, нашли в августе прошлого года в Ульяновском районе Калужской области, а фамилию пилота удалось установить по номерным деталям. Согласно архивным документам самолет был сбит испанскими фашистами, а останки военнослужащего были обнаружены позднее в районе места крушения.

Иногда родные десятилетиями ждут возможности попрощаться с родными, погибшими на войне. Родственники Василия Евграфова, умершего от ран 21 декабря 1944 года в госпитале поселка Муромцево, семьдесят пять лет ждали возможности попрощаться с дедом и прадедом. 4 мая вместе с поисковиками отряда «Амулет», помогшим им в поисках, они побывали на родной могиле на кладбище Новая Никола в Судогодском районе.

Фото: паблик "Поисковики Владимирщины"Фото: ВКонтакте

КОНКРЕТНО

Узнать о судьбе погибших или пропавших в Великую Отечественную войну помогут в Общественная приемная «Часовые Памяти», которая открыта во Владимире на улице Юбилейная, 22. Обратиться в нее можно и по телефонам: 8 (999) 523-19-83 и 8 (999) 517-05-63.