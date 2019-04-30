На встречу благодатного огня новый митрополит приехал на «Мерседесе»

28 апреля, в праздник Пасхи, несмотря на резкое похолодание и сильный ветер, сотни владимирцев собрались у Золотых ворот, чтобы встретить благодатный огонь из Иерусалима. На время проведения праздничного мероприятия центр города от Студеной Горы до Соборной площади перекрыли на три часа.

С собой люди принесли свечи и лампады, чтобы унести домой частичку священного огня. На удивление, вместо благообразных пенсионеров, которые обычно собираются на церковные службы, в этом году среди ожидающих было много молодежи. Очень многие взяли с собой детей, даже крох в колясках. Молодые люди делали сэлфи со свечами на фоне Золотых ворот и Успенского собора, снимали видео происходящего, даже вели прямые трансляции в соцсети.

Около места проведения торжественной встречи благодатного огня власти заранее выставили ограждения и полицейское оцепление, создав своеобразный коридор, по которому огонь должны были доставить к арке Золотых ворот, а потом раздать верующим. Полиция была, но не понадобилась - все прошло абсолютно спокойно.

Началось мероприятие с крестного хода от Успенского собора до Золотых Ворот. Затем к верующим приехал на вишневом «Мерседесе» митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. К слову, предыдущий владыка Евлогий, несмотря на свои преклонные годы (ему 82), каждый раз присоединялся к верующим во время Крестного хода и шел пешком всю дорогу. 70-летний митрополит Тихон прибыл на «Мерседесе» со стороны Студеной горы. Это вызвало у присутствующих легкое недоумение.

У арки Золотых ворот состоялась великая пасхальная вечерня, которую провел новый митрополит. Затем со Студеной горы к Золотым воротам подъехали два автомобиля, из которых вышли дети, держа в руках красные свечи, зажженные от благодатного огня из Иерусалима.

После поздравления владыки Тихона к огню стали подходить верующие. Несмотря на ветер, пламя легко поджигало свечи владимирцев и, как они утверждали, не гасло. Люди не просто зажигали свечи, но и даже умывались огнем, уверяя, что он не жжется. Дети также тянули руки и из любопытства проводили ладонью по пламени.

После благодатный огонь доставили в социальные и медицинские учреждения города, а также учреждения УФСИН. Митрополит Тихон в праздник Пасхи также посетил Владимирский онкологический центр.