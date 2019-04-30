Владимирские пожарные устроили водное шоу на площади у «Ашана»

И в огонь, и в воду: сотрудники владимирского МЧС в честь празднования 370-летия со дня образования пожарной охраны России собрали жителей города на площади у «Ашана» и показали, как забираются в горящий дом, спасают людей с высоток и извлекают пострадавших после аварии.

Чтобы посмотреть, как пожарные борются с огнем, на площадь пришли человек сто. Было очень много детей, которые видели происходящее впервые. Но не испугались, а удивились такому действу. Взрослые были заинтересованы не меньше, даже кричали прессе, чтобы отошли в сторону, а то весь вид им загородили.

Было очень много детей, которые видели происходящее впервыеФото: Валерия Рудометова

Огонь тушат - щепки летят

Сначала спасатели показали, что бывает при ДТП. Ситуация стандартна: легковая машина перевернулась, а в ней остался водитель. Тут машина загорается и идет черный едкий дым. Пожарные быстро тушат пламя, разбивают стекла машины и распиливают крышу. Пострадавшего кладут на носилки и передают «скорой помощи». Все как по-настоящему.

Спасатели потушили пламя, разбили стекла машины и помогли пострадавшемуФото: Валерия Рудометова

Еще одной захватывающей легендой стало спасение нетрезвого мужчины из горящего дома. Перед тем, как разрослось пламя, горожанам показали, из-за чего обычно случается пожар в домах: мужчина сидел на лавочке, выпивал, потом вздумалось ему зайти в дом и включить плиту… В общем, так и не выключил - уснул. Огонь секунд за 30 охватил дом-декорацию, сразу сгорела крыша. Пожарные забежали в горящий дом и спасли выпившего мужчину. Пламя было настолько мощным, что от крыши летели щепки.

С огнем справились за пару минутФото: Валерия Рудометова

Тот самый домик, в котором по легенде уснул мужчинаФото: Валерия Рудометова

Чтобы спастись, надо лезть в рукав

Наверняка, даже дети знали о том, что если пожар возникнет в высотном здании, то люди спрыгнут на специально растянутый брезент. Но есть еще способы спуститься вниз. Например, по веревке — безусловно, каждый представит, как это происходит. А вот по рукаву? Представили? Вот у меня тоже не получилось, если бы пожарные не показали, как это.

- Для того, чтобы спасти человека, допустим, с 14 или 16-этажного дома, подъезжает «КамАЗ» с 50-метровым подъемником. На кране закреплен рукав, длина которого 30 метров. Он эластичный, и спускаться по нему не так сложно. Единственное, надо лезть в сам рукав. Выставить локти в стороны, чтобы не проскользнуть сразу на землю. Никаких масок надевать тоже не надо, воздуха хватит, важно только сохранять спокойствие, - рассказал мастер, пожарный спасатель специализированной пожарной части по Владимирской области Кирилл Аверьянов, отмечая, что в этом году такой способ по спасению людей пока не применялся. Ну и, собственно, к счастью.

30-метровый рукав, а в нем - человекФото: Валерия Рудометова

Триколор из воды

В завершение наши пожарные устроили водное шоу. Струи были высотой с 3-этажный дом. Из пожарных машин вода била трехцветная: подсвеченная белым, синим и красным. От восторга один мальчик лет 10 стал рассказывать журналистам, что через несколько лет он хочет стать таким же спасателем - смелым и добрым. И что обязательно пойдет по стопам прадедушки, который работал в пожарной части.

- Так мы рассказали о буднях пожарных, и главное, смогли показать, с какой скоростью распространяется огонь и как он может навредить людям и их имуществу, - сказал заместитель начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Владимирской области Дмитрий Ермолаев.

Гречневой кашей с тушенкой мог угоститься любойФото: Валерия Рудометова