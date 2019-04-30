Как владимирцам не нарваться на жуликов, вкладывая деньги в кредитный кооператив

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) активно дают рекламу, предлагая людям заработать, ничего не делая. Мол, если у вас есть сбережения - можно их вложить в КПК и получать проценты выше, чем в банке. Очень привлекательно... Однако и риск выше - во-первых, такие вложения не застрахованы, в отличие от банковских вкладов, во-вторых, КПК частно закрываются и даже попадают под уголовные дела о мошенничестве.

Во владимирском отделении Банка России рассказали, что на данный момент во Владимирской области зарегистрировано 10 кредитных потребительских кооперативов (КПК) и 4 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Плюс есть несколько филиалов КПК, зарегистрированных в других регионах.

При этом, по данным полиции Владимирской области, в этом году на территории региона закрылись офисы двух КПК из других регионов. Один из них - филиал вологодского КПК «Финанс Гарант», на который возбуждены уголовные дела более чем по 100 эпизодам за обман вкладчиков. В Рязани перестал работать КПК «Финанс Инвест», имеющий свои офисы в том числе во Владимире. Вкладчики рискуют своих денег не дождаться.

Как не стать жертвами мошенников, если вы все-таки решили вступить в кредитный потребительский кооператив, рассказала Надежда Калашникова, управляющий Отделением Владимир Банка России.

- Первое - принимать сбережения может только кооператив, который включен в общий реестр КПК, опубликованный на сайте Банка России www.cbr.ru. Это должен быть быть именно кредитный потребительский кооператив, не ЗАО, ООО, АО и т.д. В обязательном порядке КПК должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) – объединения таких же кооперативов. Это также можно проверить в реестре.

Лучше, если КПК зарегистрирован на территории нашего региона, чтобы вы могли принимать участие в собраниях. Если КПК не выдает займы своим членам, это тоже повод задуматься о прозрачности принимаемых КПК финансовых решений.

Средства пайщиков в КПК не страхуются государством в отличие от банковских вкладов. Однако многие кооперативы самостоятельно страхуют риск ответственности КПК или формируют резервный фонд для обеспечения сохранности средств пайщиков. Но ни один из этих способов не является безусловной гарантией полного возврата денег.

Еще один косвенный способ определить надежность КПК - посмотреть, какие процентные ставки он предлагает. Она не может более чем в 1,8 раза превышать ключевую ставку Банка России (в настоящее время она составляет 7,75%). То есть если кредитные потребительские кооперативы (КПК) предлагают вам ставки выше 13,95% - это повод задуматься, не тот ли это бесплатный сыр, который известно где бывает.

КОНКРЕТНО

Что делать пайщикам, если КПК стал банкротом?

- Если кредитный кооператив действующий и состоит в саморегулируемой организации, необходимо обратиться:

- с жалобой на деятельность кредитного кооператива в саморегулируемую организацию, членом которой является кредитный кооператив,

- в кредитный кооператив с требованием о расторжении договора передачи личных сбережений и возврате денежных средств;

- в правоохранительные органы, в случае невозврата денежных средств по требованию;

- в Центральный банк Российской Федерации через Интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru;

- в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств и процентов.

Если кредитный кооператив признан банкротом, то нужно обратиться с заявлением в Арбитражный суд (по месту регистрации кредитного кооператива), где рассматривается дело о банкротстве, о включении пайщика в реестр требований кредиторов.

Основная задача пайщика - вовремя включиться в реестр требований кредиторов должника. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования в СМИ сведений о признании должника банкротом.

КСТАТИ

Кооператив не вправе предоставлять займы гражданам и организациям, не являющимся членами кооператива. Полная стоимость потребительского займа рассчитывается индивидуально и не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) более, чем на одну треть. Данные расчета обязательно должны предоставляться членам КПК при получении займа.