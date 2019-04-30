Трех муромлянок покусали соседские собаки

На семидесятидевятилетнюю горожанку большая черная и лохматая собака набросилась около девяти вечера 25 апреля на улице Первомайской, около дома №11. По словам очевидцев, рассказавших о случившемся в соцсетях, пенсионерка никак не угрожала животному, а просто шла по улице, но собака вылезла из-под ворот и побежала на ней.

- Пожилая женщина пыталась перебежать дорогу и забежать в соседний магазин, но не успела, собака догнала и укусила ее за левую руку, - рассказал Илья Матвеев.

Отогнать животное помогли неравнодушные муромляне, которые еще и вызвали скорую помощь, которая приехала в течение семи минут и пенсионерку с рваными ранами предплечья увезли в больницу. Очевидцы предполагают, что на женщину напала соседская собака, которую оправляли на самовыгул. Но пенсионерка стала не единственной жертвой собак. Накануне соседская собака напала на двадцатитрехлетнюю муромлянку. Девушке, получившие рваные раны кисти и бедра, также потребовалась помощь медиков. А 23 апреля на улице крупная собака покусала одиннадцатилетнюю девочку, но был ли у животного хозяин – неизвестно.

Впрочем, горожане уверяют, что эти случаи не исключения – в городе немало пострадавших от укусов питомцев.

- Лежали с ребенком в больнице в конце апреля и очень много везут детей с укусами. Будьте бдительны, - призывает муромлян Анастасия Новокрещенова.

Действительно, как говорят врачи и ветеринары, чаще дети страдают от укусов питомцев, живущих у родных или соседей. Нередко эти травмы приходятся на весну-лето ,когда карапузов и дошколят привозят в гости к бабушкам и выпускают погулять на улице.

- Конечно, собака будет такой, какое воспитание она получила, поэтому не стоит пренебрегать дрессировкой собак, особенно крупных и средних пород. Но любое животное может среагировать неадекватно с точки зрения человека, восприняв как агрессию поведение взрослого или ребенка, об этом всегда нужно помнить, - подчеркивает ветеринар Ольга Кондрашова.

Все пострадавшие от укусов животных могут обратиться в суд, чтобы компенсировать расходы на лечение и моральный вред. Для этого им потребуется составить исковое заявление и приложить документы, подтверждающие получение травмы и расходы – например .заключение медиков, чеки за лекарства. Если у животного есть хозяин – отвечать будет именно он, а если речь идет о бездомной собаке – то администрация, в обязанности которой входит организация услуг по отлову, транспортировке, содержанию, стерилизации (кастрации), эвтаназии и утилизации безнадзорных животных. Кстати, в Муроме в этом году на эти цели предусмотрено более одного миллиона двухсот тысяч рублей.