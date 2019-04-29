Владимирцам с чистыми машинами — подарки, остальным - купон на бесплатную автомойку

В "Чистый четверг", 25 апреля, когда все владимирцы готовились встречать праздник Светлой Пасхи и приводили себя и свое жилище в порядок, владимирская «Комсомолка» решила проверить, а помыли ли горожане перед праздником свои автомобили? Ведь машина, как неотъемлемая часть нашей жизни, согласитесь, тоже должна быть чистой. Вместе с инспекторами ГИБДД по Владимирской области сотрудники газеты вышли на Соборную площадь, чтобы вручить подарки от партнеров владельцам самых чистых и самых грязных машин и провести акцию «Чистый четверг».

Сотрудники ГИБДД тормозили самые чистые и самые грязные машиныФото: Ольга МАКАРОВА

Партнерами акции стали гипермаркет «Глобус», автомойка самообслуживания «Мой-ка!», сеть магазинов «Ручеек» компании «Водный мир». Генеральным партнером акции выступила компания «Ростелеком». Каждый партнер приготовил владимирцам полезные подарки.

К слову, акцию «Чистый четверг» газета «Комсомольская правда-Владимир» возобновила после пятилетнего перерыва и теперь она станет традиционной.

Подарки от партнеров акции стали приятным сюрпризом для автовладельцевФото: Ольга МАКАРОВА

Купон на бесплатную автомойку

25 апреля на Соборной площади города Владимира специально к акции региональная Госавтоинспекция организовала временные посты, где сотрудники ДПС останавливали самые грязные и самые чистые автомобили. Многие горожане, увидев, что их остановил сотрудник ГИБДД, с опаской останавливались и тянулись к документам. Но, как только понимали, что их тормозили, чтобы вручить подарки, невольно начинали улыбаться. Радовались подаркам даже те, кто в Чистый четверг помыть машину не успел.

Владимирские женщины - владельцы самых чистых машинФото: Ольга МАКАРОВА

Как вовремя получил в подарок купон на бесплатную мойку! - сказал владимирец Александр Симонов. - Как раз вечером собирался ехать, чтобы привести машину в порядок. Немного стыдно, что таким «грязнулей» оказался, тем более в такой день, но очень приятно получить такой полезный подарок.

«Машину любить, как жену, а гонять — как тещу!»

Еще больше радости было у тех, кого наградили за чистоту четырехколесной «ласточки». Среди добросовестных автовладельцев, который получил подарок от партнеров «Комсомольской правды» - Юрий Федоров.

Я считаю, что машину нужно любить, как жену, а гонять — как тещу! - шутит житель города. - На самом деле я свою машину очень люблю. Купил я ее всего год назад, решил выбрать отечественный автопром, и не пожалел. Машина служит верой и правдой. На мойку езжу часто, а в салоне авто порядок не помогает наводить жена. Очень приятно, что получил такой хороший подарок перед Пасхой.

Всего сотрудники «Комсомольской правды» вручили больше сотни подарков от партнеров. На удивление, среди награжденных оказались те, кто уже был невольным участником акции «Чистый четверг» прошлых лет, гости нашего города из Франции и один именинник, который 25 апреля отмечал свой день рождения. Что интересно, больше всего за время проведения акции сотрудники ГИБДД остановили водителей-женщин. И большинство из машин были чистые и буквально блестели на солнце.

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: Компания Ростелеком - национальный цифровой провайдер, лидер рынка по доступу в интернет и платного ТВ.

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ПАРТНЕР ПРОЕКТА - Автомойка – Самообслуживания - принципиально иной подход к мойке автомобилей.

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ПАРТНЕР ПРОЕКТА - Гипермаркет Глобус - здесь мир вращается вокруг вас.

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ПАРТНЕР ПРОЕКТА - Компания «Водный мир», сеть магазинов «Ручеёк»

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