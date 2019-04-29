Стоимость проезда во Владимире в этом году просят повысить до 31 рубля

Апрель - традиционное время пересмотра цен на проезд в общественном транспорте. Обычно весной их увеличивают на 1-2 рубля. Но в этом году, возможно, повторится ситуация 2015 года, когда после передела транспортного рынка Владимира тарифы сохранились на еще один год.

Поясним ситуацию. Для установления нового тарифа владимирская мэрия собирает предложения от перевозчиков и отправляет их тарифорегулятору - департаменту цен и тарифов администрации Владимирской области. Там проводят свои расчеты и на заседании выводят новый тариф, выходит постановление, и перевозчики поднимают цены.

Администрация Владимира отправила свое предложение еще в июне 2018 года - 31 рубль 30 копеек для автобусов и 26 рублей 38 копеек для троллейбусов. Предложения собирались от четырех перевозчиков: ИП Тимофеева, ООО "ПОАТиС", АО "Владимирпассажиртранс" и ОАО "АДМ". Бигановские автобусы тогда уже приказали долго жить.

Для сравнения, расскажем, сколько перевозчики просили перед прошлым повышением в апреле 2018 года. Самый низкий ценник был у "АДМ" - 25 рублей. "ПОАТиС" и ИП "Тимофеев", работающие на самых протяженных городских маршрутах, просили 28 рублей. Не существующий ныне "Бигавтотранс" считал, что обоснованный тариф - 30 рублей за поездку. Напомним, реально цены выросли с 20 до 22 рублей.

В этом году департамент посчитал, что с июля многое в транспортной инфраструктуре города изменилось, и предложение прошлого года уже неактуально. Во-первых, перестал существовать некогда крупнейший перевозчик города "Бигавтотранс Плюс". Во-вторых, за год появились новые городские маршруты. В-третьих, в автобусах медленно, но верно продолжается введение автоматической системы оплаты проезда. В общем, департамент решил, что рассчитать экономически обоснованный тариф сейчас не получится. В декабре 2018 года они предложил мэрии сохранить на 2019 год все как есть: 22 рубля за проезд в автобусе и 21 рубль - в троллейбусе.

Разумеется, такой вариант не устроил ни перевозчиков, которые считают убытки, ни мэрию, которой с этими перевозчиками нужно как-то работать. Поэтому администрация города обещала собрать предложения еще раз и по-новой направить их в департамент цен и тарифов. По данным пресс-службы администрации Владимирской области, на 29 апреля документы так и не поступили.

Тарифы на проезд в городском транспорте действуют не менее года. В 2018 году их установили сразу после майских праздников - 10 мая. Ожидать рассмотрения новых тарифов стоит уже в ближайшее время.