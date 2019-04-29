В Александрове наградили победителей грантового конкурса фонда «ЭкоЛайн-Будущее»

Масштабная работа на улучшение экологии и жизни александровцев — именно такую цель поставил перед собой еще молодой фонд развития социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее». Отметим, фонд ведет свою работы во всех местах присутствия компании «Эколайн», которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, его последующей сортировкой, переработкой и утилизацией с соблюдением всех экологических норм и правил. В том числе компания функционирует и в Александровском районе.

Победители реализуют на средства гранта социальные и экологические проектыФото: Ольга МАКАРОВА

Инициативным - поддержка и помощь

За время своей работы, а это чуть больше года, «ЭкоЛайн-Будущее» уже успел провести две волонтерских акции по защите окружающей среды, разработал методические рекомендации к проведению экологических уроков в школах, организовал бесплатные медицинские осмотры населения в небольших поселках, совместно с администрацией Александровского района провел озеленение общественных городских пространств, а главное — начал работу по финансовой поддержке активных горожан, общественных организаций и волонтеров, которые хотят сделать родной город чище и лучше. В том числе, Фонд провел первый конкурс социальных проектов, в котором поддержку на общую сумму 250 тысяч рублей получили три проекта-победителя.

- Конкурс социальных проектов - это поддержка социальных, экологических инициатив жителей, которая направлена на объединение людей во благо родного города, чтобы он был красивым, уютным, чтобы в нем было интересно и комфортно жить, - рассказала директор фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Елена Каниболоцкая. - В этом году, увидев, что жители поддержали наше начинание, мы сделали конкурс более масштабным. Во-первых, в 2019 их будет два. Один стартовал 8 февраля, второй конкурс этого года мы объявим в начале мая. Во-вторых, увеличилось число номинаций и общий призовой фонд. Также, чтобы понять, какие проекты важны и нужны для города и района, мы объехали практически всех глав самоуправления, встречались с руководителями культуры, спорта, узнали проблемы каждой территории.

Обладателями грантов стали авторы семи лучших проектовФото: Ольга МАКАРОВА

В этом году в конкурсе появились новые социальные номинации, такие как «Развитие спорта и здорового образа жизни», «Поддержка проектов в области культуры и искусства», «Поддержка социально незащищенных слоев населения», «Поддержка волонтерских инициатив». Среди номинаций остались и традиционные, направленные на охрану окружающей среды, экологическое просвещение и благоустройство городской территории. Что касается грантового фонда конкурса, то теперь в нем уже 650 тысяч рублей. В целом на поддержку различных инициатив и проектов в Александровском районе только в этом году фонд направит около 11 миллионов рублей.

Также для всех, кто хочет получить грант, фонд проводил обучающие семинары с привлечением опытных экспертов, которые помогали правильно и оригинально составить проект.

Наградили победителей грантового конкурса

Победителей первого в этом году конкурса чествовали 26 апреля. Всего конкурсной комиссии поступило 13 заявок. Среди них, например, проект адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при помощи технологий социального туризма, идея проведения экологического марафона для детей и мастер-классов по аутентичному фольклору и многие другие. Среди победителей оказались семь проектов, которые в ближайшее время будут воплощены в жизнь. Согласно конкурсу, юридические лица получили гранты в размере 100 тысяч рублей, физические - 50 тысяч рублей на реализацию своих идей.

В номинации «Поддержка волонтерских проектов» победителем стал проект волонтеров из города Карабанова «Клумба Дружбы».

Мы хотим благоустроить несколько клумб на территории города, - рассказал руководитель проекта Эльнур Нуриев, - Многолетние цветы мы посадим вместе со школьниками, детсадовцами, представителями общественных организаций. Сейчас мы проводим конкурс на лучший дизайн клумбы, чтобы то, что получится в итоге, нравилось горожанам и стало украшением Карабаново.

На церемонии наградили учеников Андреевской школы №30 и волонтеров молодежного движения «Юнивер» из города КарабановаФото: Ольга МАКАРОВА

Также на торжественной церемонии наградили учеников Андреевской средней школы №30 и волонтеров молодежного движения «Юнивер» из города Карабанова, которые в рамках российского эколого-благотворительного движения «Добрые крышечки» все вместе собрали 69 пятилитровых емкостей, несколько пакетов и коробок крышечек от пластиковых бутылок. Собранные школьниками крышки Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» отправил на станцию сортировки компании «ЭкоЛайн» в Долгопрудный, а оттуда – на Тверской завод вторичного полимера. Вырученные средства переработчики передадут на счет Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки инвалидных колясок или кресел детям с особенностями развития, которые растут в приемных семьях. К слову, на этом акция не заканчивается, дети продолжают собирать крышки на вторсырье — на мероприятие школьники принесли еще несколько емкостей и вручили фонду «ЭкоЛайн-Будущее».