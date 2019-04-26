2019-04-26T17:23:46+03:00
Общество

Вице-губернатор по сельскому хозяйству Владимирской области уходит в отставку

Должность заместителя губернатора по СПК ликвидируют
Сергей МОРКОВКИН
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Александр ТрутневАлександр ТрутневФото: Валерия Рудометова
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25 апреля вице-губернатор по сельскому хозяйству Владимирской области Александр Трутнев написал заявление об увольнении. Через две недели его должность будет ликвидирована в штатном расписании администрации региона. Эту информацию подтвердил глава комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Григорий Белов.

По словам главы пресс-службы администрации области, Александр Трутнев покидает пост вице-губернатора по собственному желанию. Свой пост он оставит через две недели, после чего должность вице-губернатора по сельскому хозяйству будет сокращена в штатном расписании администрации Владимирской области. Григорий Белов подчеркнул, что расставание со специалистом будет полюбовным, так как Трутнев решил сменить род деятельности.

Функции вице-губернатора по сельскому хозяйству после увольнения Александра Трутнева будут перераспределены между семью оставшимися заместителями губернатора. Григорий Белов подчеркнул, что это решение - часть политики по сокращению расходов администрации Владимирской области. На зарплате вице-губернатора по сельскому хозяйству будет сэкономлено около 3 миллионов рублей (данные по зарплатам чиновников администрации области на данный момент не опубликованы, цифра на уровне зарплат 2017 года). Кроме того, вице-губернатору не придется покупать новый служебный автомобиль.

Александр Трутнев пришел в администрацию Владимирской области еще при Светлане Орловой осенью 2017 года, причем это был уже второй его заход. С 2007 по 2014 годы Трутнев работал в департаменте сельского хозяйства, некоторое время был его директором. Между двумя периодами работы на госслужбе Александр Трутнев был генеральным директором успешного "Суздальского молочного завода", выкупленного у американского концерна "Пепсико".

До прихода Александра Трутнева кресло вице-губернатора по сельскому хозяйству было пустым. После увольнения самого молодого в истории администрации Владимирской области вице-губернатор Романа Русанова, у сельского хозяйства был лишь куратор - заместитель директора департамента внешнеэкономических инвестиций Олег Макаров - давний соратник Русанова в политической работе. Отметим, что и сам Роман Русанов имел весьма опосредованное отношение к аграрному комплексу и, находясь на должности вице-губернатора по сельскому хозяйству, продолжал курировать различные инвестиционные проекты в области. Например, строительство завода "Волгабас". До назначения Романа Русанова весной 2015 года вице-губернатором по сельскому хозяйству был Вячеслав Гусев, проработавший в этой должности более 13 лет. Так долго аграрный сектор региона не курировал никто.

Роман Русанов Фото: Алексей СУХОВ

Роман РусановФото: Алексей СУХОВ

Отметим, что ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин ликвидировал должности вице-губернаторов по строительству (последний в должности - Ренат Чагаев) и имущественным отношениям (последняя в должности - Елена Мазанько). В штатном расписании при губернаторе Светлане Орловой было десять заместителей, через две недели их останется семь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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