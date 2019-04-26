Владимир Сипягин предложил лучшим мастерам стать наставниками для студентов

Конкурс «Мастер земли Владимирской» проводится во Владимирской области с 2005 года при поддержке администрации Владимирской области. В рамках конкурса награждаются дипломами и подарками лучшие представители различных профессий, за годы работы внесшие неоценимый вклад в жизнь своих предприятий, а значит и региона в целом.

Учиться у практиков

В этом году лучшими из лучших стали 16 мастеров. Церемония награждения по традиции прошла во владимирском Доме Дружбы. Поздравить с победой приехал и губернатор 33 региона Владимир Сипягин.

- Конкурс выполняет важнейшую функцию, поднимая на новый уровень значимость в обществе людей труда, - сказал глава региона. - Победители конкурса - это профессионалы, на которых держится промышленность, сельское хозяйство, коммунальная сфера, строительство и многое другое. Большинство из вас занимаются реальными и практическими делами, дают результат. Вы гордость и надежда Владимирской области.

Владимир Сипягин отметил в ходе выступления, что он заинтересован в том, чтобы победители конкурса в дальнейшем рассказали о своей работе и деятельности будущим рабочим — то есть студентам высших и средних специальных учебных заведений.

- Наставничество в рабочих профессиях необходимо, - сказал Владимир Сипягин. - И лучше вас наставниками для молодых людей вряд ли кто-то сможет стать. Ведь учиться у практиков порой важнее, чем у теоретиков.

Популяризация рабочих профессий

Поддержала губернатора председатель областного объединения организаций профсоюзов Надежда Сухарникова, которая отметила, что в области вообще уделяют большое внимание популяризации рабочих профессий.

- Не зря конкурс «Мастера земли Владимирской» был одним из первых в ЦФО и многие потом перенимали наш опыт, - сказал она. - Так что идею наставничества мы считаем правильной и прогрессивной.

Кстати, среди 16 победителей 11 мастеров представляют рабочие профессии. Двое работников представляют промышленность. Также среди победителей оказались и двое работников, стоящих на страже леса.

Так, Игорь Кузнецов работает инженером по охране и защите леса в Кольчугинском лесничестве. Он работает он лесничим с 2010 года.

- Первый год был самым трудным, - рассказал он. - Тогда в области бушевали сильные лесные пожары. Так что получилось самое настоящее боевое крещение. Работа лесничего мало связана с бумажной работой. Все-таки, в первую очередь, мы занимаемся защитой леса.

Вторым представителем департамента лесного хозяйства стал представитель Петушинского лесхоза — начальник пожарно-химической станции второго типа Константин Киселев. Заслуг у него столько, что и не перечислить. Сам Константин Александрович говорит, что вряд ли в Петушинском районе есть леса, которые он бы не тушил.

- Работа у нас романтичная, все-таки приятно сознавать, что защищаешь наши природные богатства, - говорит. - Но посидеть в нашем деле невозможно. Вот недавно был день, когда пришлось 17 раз выезжать на палы сухой травы. Естественно переработки бывают, но мы на это не обращаем внимание. Ведь на ночь не оставишь не потушенный пожар.

Что важно, все 16 «мастеров земли Владимирской» до этого становились победителями и лауреатами конкурсов профмастерства, что только подтверждает, что в этом году действительно были лучшими из лучших.