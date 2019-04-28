В Коврове прямо у дома устроили кладбище домашних животных

В популярной ковровской группе «Вконтакте» выложили фотографии памятника кошки Маши и написали, что помимо нее у жилого дома похоронены еще собака и, как минимум, две кошки. Некоторые в комментариях возмущенно пишут, что так хозяева распространяют заразу, а другие спрашивают: а куда девать труп умершего животного? «Кремировать или везти на скотомогильник», - отвечают специалисты.

- При всем уважении к чувствам людей, потерявших своих любимцев, подумайте о живых. Там гуляют собаки. Они чувствуют запах. Начинают рваться туда, разрывают могилу, ведь глубина захоронения невелика, - написал автор публикации. - Вы не боитесь сами устроить эпидемию заболеваний?

Главный эколог города Владимира Сергей Сухопаров говорит, что подобные захоронения организовывать запрещено, тем более у жилых домов.

- Захоронения у жилых домов негативно влияют на почву, а также на людей и на животных. А если похоронили животное, которое умерло от болезни, то это еще хуже. С моей точки зрения, если собака будет копать лапой могилу, есть вероятность заражения бешенством, - говорит Сергей Сухопаров. - И по Владимиру было несколько таких случаев. Потом собаки проходили длительные процедуры. Понятно, что хочется как-то оставить память, но не таким образом. Поэтому хозяевам стоит либо кремировать, либо обеззаразить труп в скотомогильнике. Не думаю, что кремация дорого стоит.

Во Владимире, например, есть две организации, которые занимаются кремацией трупов животных.

Официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова объяснила, что территория, на которой жители устроили кладбище, скорее всего, муниципальная. А значит, убирать могилки должна местная администрация.

- У любого кладбища должна быть санитарная зона. Должно быть какое-то расстояние. Эту тему нужно поднимать на более высоком уровне, искать средства для создания места. Но пока таких цивилизованных условия для животных нет, поэтому, как бы не было грустно, их трупы нужно кремировать, - сказала Марина Колтунова.