2019-04-26T16:21:54+03:00
Общество

В Коврове прямо у дома устроили кладбище домашних животных

Специалисты говорят, что это опасно для людей
Валерия Рудометова
Поделиться:
Захоронение на кладбище домашних животных. Фото: паблик "Подслушано Ковров"Захоронение на кладбище домашних животных. Фото: паблик "Подслушано Ковров"
Изменить размер текста:

В популярной ковровской группе «Вконтакте» выложили фотографии памятника кошки Маши и написали, что помимо нее у жилого дома похоронены еще собака и, как минимум, две кошки. Некоторые в комментариях возмущенно пишут, что так хозяева распространяют заразу, а другие спрашивают: а куда девать труп умершего животного? «Кремировать или везти на скотомогильник», - отвечают специалисты.

- При всем уважении к чувствам людей, потерявших своих любимцев, подумайте о живых. Там гуляют собаки. Они чувствуют запах. Начинают рваться туда, разрывают могилу, ведь глубина захоронения невелика, - написал автор публикации. - Вы не боитесь сами устроить эпидемию заболеваний?

Главный эколог города Владимира Сергей Сухопаров говорит, что подобные захоронения организовывать запрещено, тем более у жилых домов.

- Захоронения у жилых домов негативно влияют на почву, а также на людей и на животных. А если похоронили животное, которое умерло от болезни, то это еще хуже. С моей точки зрения, если собака будет копать лапой могилу, есть вероятность заражения бешенством, - говорит Сергей Сухопаров. - И по Владимиру было несколько таких случаев. Потом собаки проходили длительные процедуры. Понятно, что хочется как-то оставить память, но не таким образом. Поэтому хозяевам стоит либо кремировать, либо обеззаразить труп в скотомогильнике. Не думаю, что кремация дорого стоит.

Во Владимире, например, есть две организации, которые занимаются кремацией трупов животных.

Официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова объяснила, что территория, на которой жители устроили кладбище, скорее всего, муниципальная. А значит, убирать могилки должна местная администрация.

- У любого кладбища должна быть санитарная зона. Должно быть какое-то расстояние. Эту тему нужно поднимать на более высоком уровне, искать средства для создания места. Но пока таких цивилизованных условия для животных нет, поэтому, как бы не было грустно, их трупы нужно кремировать, - сказала Марина Колтунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Схождение Благодатного огня 27 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция из Иерусалима
Тысячи верующих станут свидетелями пасхального чуда - Схождения Благодатного огня. Что будет происходить в это время у храма Гроба Господня, смотрите в нашей онлайн-трансляции
Новости 24
Владимирское "Торпедо" всухую проиграло московскому "Велесу"
В Гусь-Хрустальном микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет
Жириновский во Владимире раздавал деньги
В музее хрусталя представят самую полную коллекцию пасхальных яиц
В отреставрированной деревянной Мельнице в Суздале вновь откроется экспозиция
Более 4 тысяч владимирцев сдали кровь в 2019 году
Александровское карьероуправление не платило своим работникам зарплату
Владимирская область примет чемпионат мира по пахоте
На Театральной площади начали делать ливневку для светомузыкального фонтана
В Муромском районе из-за палов травы сгорели восемь домов
В фестивале для ветеранов спорта «Наша Победа» приняли участие около 150 жителей Владимирской области
Владимирский самбист выиграл международный турнир
В Кольчугине женщина прописала у себя пять иностранцев
Во вторник на час перекроют центр Владимира
Яйца и мука из-за Пасхи во Владимире не подорожали
Житель Владимира признан блогером года
Владимирцы смогут признаться в любви на камеру