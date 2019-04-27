«300 рублей на обед»: как владимирская мошенница меня шантажировала

Как-то даже неудобно начинать с этой фразы, но от правды не уйти: во Владимире появился новый вид мошенничества.

Молодым девушкам пишет модератор паблика «Курицы Владимира» и утверждает, что она разместит ваше фото с крайне оскорбительной информацией обо мне. Якобы, мой снимок ей прислал кто-то из моих друзей. Группа закрытая - вступить «простому смертному» нельзя.

- Тут такой пост о тебе, что мне с ним сделать? - пишет некая Мария, модератор группы «Курицы Владимира», и просит «не предпринимать никаких действий», ведь она и так уже рискует, предупреждая меня. Мол, пожалела меня, ведь человек, который прислал мое фото, у меня в друзьях. Но кто он?

- Я могу раскрыть этот маленький секрет за символическую оплату, только если ты пообещаешь, что это останется между нами! Группа закрытая, вход только для парней по приглашению админа, - пишет Мария.

- Сколько платить? И куда присылать деньги?

- Я не жадная, для меня это символическая сумма на обед, всего 300 рублей.

Я попыталась выманить номер телефона - мол, переведу деньги. Но на этот трюк шантажистка не повелась. Попросила прислать ей деньги на карту. Кстати, номер карты девушка сообщила. Его мы уже передали полиции. И всю переписку тоже.

Странно, что перед отправкой сообщения Мария не задумалась об ответственности за распространение недостоверной информации и вымогательство. Это статьи Уголовного кодекса, и довольно серьезные.

- Если вы считаете, что в отношении вас распространили недостоверную информацию, нужно обратиться в полицию с заявлением. Сотрудники будут искать мошенника. Недавно уже было возбуждено уголовное дело за мошенничество в отношении 21-летнего жителя Александровского района. Ему двое жителей отправили деньги за мобильный телефон, который так и не был им доставлен, - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.