Владимирская промышленность резко скакнула вверх

В первом квартале 2019 года во Владимирской области индекс промышленного производства составил 111,4 процента. Оборот в обрабатывающих отраслях вырос на 9,8 процента по сравнению с первым кварталом прошлого года и достиг 106 млрд рублей. Аналитики уже говорят о том, что это огромный успех новой администрации, так как еще в прошлом году промышленность находилась в стагнации, а индекс промышленного производства снижался.

Рывок в производстве сыра и бумаги

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (Владоблстат), основные показатели работы за первый квартал 2019 года в большинстве отраслей промышленности выросли в сравнении с итогами первого квартала прошлого года.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оборот в обрабатывающих производствах вырос на 9,8 процента и составил 106 миллиарда рублей. Объём уже отгруженных товаров вырос на 7,7 процента. В производстве изделий из текстиля объём отгруженных товаров вырос на 41,8 процента, в производстве одежды – на 74,1 процента.

Наилучшие показатели по обороту в обрабатывающих производствах демонстрирует Ковровский район (почти троекратный рост в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2018 года), Вязниковский район (плюс 55,2 процента), Гусь-Хрустальный район (плюс 53,3 процента), Судогодский район (плюс 43,8 процента) и Ковров (плюс 36,8 процента).

В марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе на 37 процентов вырос оборот в производстве бумаги и бумажных изделий, на 26 процентов – в добыче полезных ископаемых. Рост оборота в полиграфии составил 20 процентов, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 22,4 процента, мебели – 21,4 процента. Особенно порадовали успехи в металлургии: здесь рост оборота составил почти 70 процентов.

По сравнению с мартом 2018 года в прошлом месяце Владимирская область совершила рывок в производстве сыра (его изготовлено в 4 раза больше), прибавила в выпуске сливочного масла (более чем в 1,5 раза), кофе (на 50 процентов), печенья, вафель и пирожных (на 41 процент). Производство минеральной воды увеличилось на 20 процентов.

Вместе с тем, по данным Росалкогольрегулирования, производство водки в регионе за указанный период сократилось в 5 раз.

В лидерах ЦФО

К сожалению, во Владимироблстате не дают данных по индексу в сравнении с соседями. Однако вполне можно сделать определенные выводы о том, как мы выглядим на фоне других регионов Центрального федерального округа, исходя из этих данных за 2018 год.

Тогда по индексу промышленного производства лучшей областью в ЦФО была Тамбовская. У нее индекс составил 114,4 процента по отношению к 2017 году. Так что нынешние 111,4 процента это очень сильный скачок вверх. Как минимум, Владимирская область в данный момент находится в тройке самых динамично развивающихся регионов в ЦФО. В 2018 году Владимирская область была лишь четырнадцатой.