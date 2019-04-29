2019-04-28T20:34:29+03:00
Общество

Во Владимирской области будущим мамам предоставили право на посещение врача вне очереди. Как это будет выглядеть в реальности?

Это - областной закон
Ирина Мальцева
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Право проходить к врачу без очереди беременным предоставили областные власти. Соответствующие изменения внесли в Программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи.. Это не первый случай, когда во Владимирской области появляются новые льготники, имеющие право на внеочередную помощь медиков – несколько лет назад такую возможность дали многодетным семьям.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв, главное условие, чтобы попасть к врачу без очереди – наличие справки о постановке на учет в женской консультации. На учет ставят, как правило, при сроке не меньше восьми недель.

Однако это право вовсе не означает, что будущая мама сможет попасть к любому врачу в поликлинике, обойдя пациентов, заранее записавшихся на прием и пришедших к назначенному времени. Оказывается, чтобы воспользоваться своим правом на внеочередную медицинскую помощь, беременной все равно придется записываться. Единственное отличие - женщине не нужно будет неделями отлавливать нужный талончик в интернете или приходить к семи утра в поликлинику. Она сможет в удобное время прийти в регистратуру и записаться на прием к врачу вне очереди, использовав, например, «окошки» в приеме.

Если будущей маме потребуются дополнительные обследования или какие-то лечебные процедуры, она опять же получит их без долгого ожидания, которое, по словам пациентов, может растягиваться на месяцы. Организовать для будущей мамы диагностику или процедуры без очереди должен уже врач. А перед кабинетом акушера-гинеколога будущим мамам все же придется посидеть в очереди с другими «коллегами».

Но это в теории, а как именно будет работать нововведение на практике – большой вопрос.

- У меня срок 19 недель, но живот пока не очень заметен. Боюсь, что даже если в регистратуре мне скажут «идите к врачу сейчас», очередь у кабинета менять просто затопчет, - поделилась опасениями будущая мама Ольга Маркова.- Недавно была у лора, там стояла толпа – те, кто по записи и не успели попасть в свое время, два льготника, которых должны принять вне очереди, те, кто после рентгена и те, кто «только спросить». Примерно такую же картину регулярно наблюдаю у эндокринолога. Там скапливаются сразу три очереди: по записи, те, кто не смог попасть в свое время и ждет, и инсулинозависимые, которых принимают без очереди. Для себя решила, что в следующий раз пойду платно.

Сами медики рекомендуют при конфликтах и непонимании обращаться к главврачу и ли заведующему.

Только цифры

11 000 беременных сейчас состоит на учете в женских консультациях Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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