2019-04-28T20:26:06+03:00
Общество

Стоянку древних людей Сунгирь наши современники превратили в помойку и пожарище

Администрация Фрунзенского района ищет добровольцев, чтобы убрать это безобразие - сами не в состоянии
Валерия Рудометова
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Мусорная куча на СунгиреМусорная куча на СунгиреФото: Сергей МОРКОВКИН
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Когда-то на Сунгире - легендарной стоянке древнего человека в районе Доброго - в ходе раскопок было сделано около 70 тысяч археологических находок, в том числе знаменитая Сунгирская лошадка. Там даже хотели возвести музей, разрабатывали паспорт комплекса и огораживали территорию. Но потом дело забросили по непонятным причинам. Теперь на месте, где в 1955 году выкопали с глиной кости древних людей, живших около 30 тысяч лет назад, образовалась помойка, устроенная нашими современниками. Владимирцы едут туда на шашлыки, а после них не убирают за собой мусор. Хуже дикарей палеолита…

- Вся идея комплекса состояла в том, чтобы совместить научную составляющую с развлекательной, создать познавательно-развлекательный комплекс, который сделает это место притягательным не только для науки, но для тех, кто жаждет зрелища и развлечений, - говорил еще в 2006 году «КП-Владимир» руководитель фонда «Сунгирь», с которым мэрия подписала договор на строительство музея.

Комплекс должны были построить к 2010 году. Но что-то не заладилось, и администрация города была вынуждена расторгнуть договор аренды в 2016 году. В мэрии Владимира даже не сразу смогли сказать, кому точно принадлежит стоянка древних людей сейчас. Земельный участок находится в государственной не разграниченной собственности.

Конечно, в мэрии знают, что сейчас творится на этом месте. А там — горы мусора и паленая трава. То ли жители успели навалить все после зимы, то ли территорию не убирали годами — мы сейчас уже не разберемся. Главное, что это планируют вывезти: уж если не музей построят, то хотя бы чистоту наведут.

- Сейчас наша задача — навести там порядок, - говорит Алексанлр Карпилович. - И такие поручения даны администрации Фрунзенского района, ведь на ее территории расположен земельный участок. Сейчас сотрудники администрации ищут волонтеров, а коммунальщики смотрят, какой нужен транспорт, чтобы вывезти это безобразие.

Почему нельзя просто прислать сотрудников городского коммунального предприятия и навести чистоту - неясно. Может, проще искать волонтеров? С другой стороны, следить за чистотой — это не только обязанность мэрии, но и жителей, которые там отдыхают. Если администрация каждый месяц будет вывозить оттуда горы мусора, а владимирцы продолжать его выкидывать и одновременно жаловаться на грязь, то дело будет бесполезным: жители хотят, чтобы везде было чисто, но сами не доходят до мусорного контейнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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