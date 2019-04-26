Кому достанутся плантации владимирских помидоров

22 апреля губернатор Владимир Сипягин объявил, что была гордость владимирского огородничества - комбинат «Тепличный» - будет приватизирован. Комбинат на грани банкротства, до которой его довел в том числе бывший директор Виктор Шляхов (см. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ). Чтобы попытаться спасти «Тепличный», его включили в программу приватизации на 2018-2020 годы. Сейчас идет процедура инвентаризации, как только она будет завершена, комбинат уйдет в частные руки.

А покажите помидорки

Посмотреть, что уходит от государства к частнику, 23 апреля пригласили студентов сельхозуниверситетов и колледжей из разных городов. Мне показалось, у комбината все не так уж и плохо — помидоры и огурцы созревают, цветы растут, пчелы опыляют.

Мероприятие началось с призыва найти себя в крестьянском труде. Помимо слов о том, что это прежде всего бизнес, еще и прибыльный, подросткам рассказали о всех «преимуществах» работы на ферме или в теплице. Трактористам, например, обещали зарплату в 100 тысяч рублей. После выступлений представителей различных учебных заведений, включая Тимирязевскую академию, нас повели в теплицы.

21 гектар огурцов, томатов, салатов, родимой петрушки и буржуйской рукколы. Розы для букетов, цветы для клумб и рассада овощных культур — все это и есть комбинат «Тепличный». На территории комплекса работает 450 человек, среди которых агрономы, грузчики, маркетологи и финансисты. По словам директора предприятия Михаила Веретенникова, с зарплатой напряженки нет, все получают в среднем 25 тысяч рублей:

- Агроном — это не только бегать по полям, это еще и знание технологий, компьютера. Овощевод, например, сложная профессия, большая текучка у нас. Приходит человек, работает, а потом выясняется, что просто не справляется, и сам уходит. Вот девочка заработала за прошлый месяц около 30 тысяч.

"Тепличный" выращивает цветыФото: Артем Бендрик

Огурцы — русские, шмели — голландские

Овощи, пряности и цветы в «Тепличном» растут не в земле, а в специальных системах. Овощи, например, в кокосовой стружке, которую заказывают из Шри-Ланки. Во владимирский комбинат привозят еще и шмелей - из Голландии.

- Огурцы пчелоопыляемые, субстрат у нас — кокосовое волокно, здесь же установлены ульи шмелиные, которые и опыляют. Шмелей мы закупаем в Голландии, в России шмелей не так много производят, а если и есть, то они не очень хорошего качества. Химических обработок у нас практически нет, очень мало. Поэтому, покупая наш продукт, вы можете есть его прямо с грядки, - рассказывает Михаил Веретенников.

Семена некоторые виды огурцов вместе со шмелями закупают в Голландии, так как гладкоплодных огурцов, способных давать такую урожайность, в России пока нет. На одно растение в сутки расходуется порядка 3-х литров воды. Ко всему прочему, растения подкармливают углекислым газом.

Из сказанного понятно, что тепличное хозяйство - штука сложная и дорогая. Расходы, скажем, на выращивание цветов — около 150 млн рублей на гектар. Окупать подобное очень сложно, инвестору, по примерным подсчетам, понадобится 10 лет на то, чтобы выйти на прибыль. Найдутся ли желающие, или «Тепличный», как ВТЗ, прикажет долго жить?