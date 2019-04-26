2019-04-25T17:37:30+03:00
Общество

В Успенском соборе освятить яйца и куличи можно с 13.00

Владимирская «Комсомолка» собрала для вас расписание пасхальных богослужений
Валерия Рудометова
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А в храме Архангела Михаила освящение куличей - с 12.00А в храме Архангела Михаила освящение куличей - с 12.00Фото: Валерия Рудометова
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Пасхальные службы во всех храмах Владимира начнутся вечером 27 апреля. Начало богослужений — в 23.00. Но перед ними, в полдень и до вечера, в церквях будут освящать куличи, яйца и творожную пасху.

Успенский собор города Владимира

27 апреля, в Великую Субботу, состоится ранняя литургия, время начала — 6.30, в 8.30 пройдет поздняя литургия. Освящение куличей в Успенском соборе запланировано с 13.00 до 20.00.

- Вечером в Великую субботу у нас пройдут две службы — в 18.30 и в 20.30. На них можно причаститься. В 23.00 27 апреля начинается Полунощница, а в 00.00 — крестный ход, дальше — Пасхальная заутреня, - сообщили в Успенском соборе.

Храм в честь Архангела Михаила на Студеной горе

27 апреля в 8 утра начинается таинство исповеди, в 9.00 — вечерня, литургия святого Василия Великого. С 12.00 до 18.00 – освящение куличей и раздача книги «Пасхальная весть». С 21.00 также начинается исповедь, а в 23.00 - Полунощница с каноном Великой Субботы. Крестный ход в этом храме будет в 23.50. В 00.00 28 апреля - Пасхальная заутреня. В час ночи - ранняя литургия святого Иоанна Златоустого. А в 10.00 - поздняя литургия Иоанна Златоустого. В 17. 00 - Пасхальная вечерня.

Свято-Казанский храм (у Площади Победы)

Освящение куличей в храме состоится с 11.00 до 17.00. Полунощница также начнется в 23.00. На исповедь нужно прийти заранее, часам к 21.00. В полночь — крестный ход, Пасхальная заутреня, потом - ранняя Божественная литургия.

Храм Воскресения Христова в микрорайоне Коммунар

В этом храме куличи будут освящать почти весь день — с 9.00 до 17.00. Но сначала, в пять утра, там проведут раннюю литургию. Исповедь — в 18.00, в половину двенадцатого начинается Полунощница, в 00.00 — крестный ход, Пасхальная заутреня и литургия.

НЕ ПРОПУСТИ!

28 апреля в 15.30 владимирцы соберутся у Золотых ворот, чтобы встретить Благодатный огонь из Иерусалима. Как и в прошлом году, языки пламени передадут прихожанам дети. После чего в Успенском соборе пройдет концерт школьных хоров - победителей фестиваля пасхальной песни.

Благодатный огонь, как и в прошлом году, принесут дети Фото: Валерия Рудометова

Благодатный огонь, как и в прошлом году, принесут детиФото: Валерия Рудометова

ИСТОЧНИК KP.RU

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