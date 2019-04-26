Владимирцы стали чаще брать микрокредиты

Микрокредит владимирцы обычно берут в двух ситуациях: когда уже совсем припрет и деньги нужны срочно, или когда лень напрягать мозг и рассчитывать прибыли и убытки. Или два в одном. Потому что при грамотном подходе к своей личной экономике кредит в микрофинансовой организации - нерациональное решение. Суммы небольшие, которые ничего принципиально не меняют, а проценты гигантские - от 0,5% до 1,5% в день. По средней ставке получается, что если взять под 1% десять тысяч рублей, то через месяц надо вернуть уже 13 тысяч. При этом мало кто задумывается: если у меня сейчас нет 10 тысяч рублей, откуда через месяц возьмется 13 тысяч?

При этом далеко не все микрофинансовые организации действуют честно и легально. Именно это заставило федеральные власти с прошлого года активно взяться за «зачистку» рынка микрокредитов. Ужесточение требований закона к МФО и очистка финансового рынка от недобросовестных фирм привели к тому, что за год во Владимирской области закрылась треть МФО - в 2018 году было 14 организаций, на 1 января 2019 года, как сообщает владимирское отделение Банка России, осталось только 10.

По данным владимирского отделения Банка России, в прошлом году микрофинансовыми организациями региона было выдано больше 20 тысяч кредитов на сумму 461 миллион рублей. Удивительно, но половина этих денег была выдана юридическим лицам - фирмам и предпринимателям. Это в два раза больше, чем годом раньше. Видимо, мелким предприятиям стало настолько сложно получить нормальный кредит в нормальном банке на развитие бизнеса, что они идут в МФО. Что нелогично - не бывает настолько прибыльного бизнеса, чтобы оправдать проценты по микрокредиту.

Среди жителей самыми популярными являются займы «до зарплаты». Неумение граждан рассчитать свои расходы успешно кормит микрофинансовые организации не первый год. При этом заемщики берут меньше - средняя сумма займа в 2018 году составила 9,1 тысяч рублей при 10,5 тысячах рублей годом ранее. А вот количество заемщиков выросло на 10%.

В Банке России поясняют, что новые законы должны избавить население если не от микрокредитов в целом (хотя и такие попытки делаются), то хотя бы от нелегальных фирм.

- Если микрофинансовой компании нет в Справочнике участников финансового рынка на сайте Банка России – это нелегальный кредитор. Они находятся вне правового поля и могут прибегать к различным незаконным способам возврата задолженности. Взяв в долг у такого кредитора можно потерять не только деньги, но и нервы, а иногда и здоровье, - предупреждает управляющий владимирского отделения Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

Кстати, Госдумой в первом чтении принят законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья. Теперь хотя бы квартиры легкомысленные заемщики не потеряют.