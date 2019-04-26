У здания МЧС поставили советские пожарные машины и мотоцикл

Возвращение к советским традициям: 24 апреля спасатели заложили капсулу с посланием потомкам в виде пожарного ствола. В послании рассказано, как функционировала пожарная охрана, сколько было пожаров во Владимирской области и какое количество жизней удалось спасти. Предполагается, что капсулу времени, которая сейчас находится под камнем, откроют 30 апреля 2049 года – в день 400-летия пожарной охраны России.

В послании сотрудники МЧС сообщают, как функционировала пожарная охранаФото: Валерия Рудометова

- Уверены, что к 2049 году пожарная охрана России трансформируется в еще более технически оснащенную структуру, способную защищать население от угроз того времени, - отметил начальник МЧС Владимирской области генерал-майор внутренней службы Владимир Белозеров. - Верю, что передаю эстафету мужества и отваги в надежные руки товарищей.

В этот же день к музею боевой техники МЧС, который открывали в октябре 2018-го, добавили еще три машины и мотоцикл. В любой день владимирцы смогут прийти к зданию и посмотреть, с помощью каких машин тушили пожары в советское время.

Капсулу закрыли большим камнемФото: Валерия Рудометова

- Мы представили экспозицию раритетной техники, которая стояла на вооружении как советской, так и российской пожарной охраны. У стен здания МЧС находятся мотоцикл «Урал» и три пожарные машины: «Газ-63», который предназначен для доставки личного состава и огнетушащих веществ, «Зил-164» с деревянной бочкой и ручной помпой и «Зил-157» с 30-метровой автолестницей. В советское время она помогала поднимать пожарное оборудование и снаряжение в высотные здания. Личный состав мог как обеспечить подъем инвентаря, так и спасти с помощью лестницы людей. Если сравнивать бочку «Зила-164» с современной техникой, то у «Зила» бочка вмещает 1,5-2 тонны воды, когда современный «Камаз» вывозит 8 тонн, а «Урал» - 5,5, - рассказал Дмитрий Ермолаев, заместитель начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Владимирской области.

Мы — сотрудники федеральной противопожарной службы 2019 года — убеждены, что наши мужество и отвага будут многократФото: Валерия Рудометова

К музею боевой техники МЧС добавили еще три машины и мотоциклФото: Валерия Рудометова