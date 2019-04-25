2019-04-24T16:58:35+03:00
Общество

Депутаты поддержали упразднение должности мэра Владимира

Во Владимире с 2020 года не будет двоевластия
Ольга МАКАРОВА
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Должности мэра Владимира более не будетДолжности мэра Владимира более не будетФото: Ольга МАКАРОВА
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На заседании горсовета 24 апреля депутаты утвердили упразднение должности мэра города. Изменения необходимы для приведения Устава города в соответствие с федеральным и областным законами.

Напомним, местные советы теперь могут сами решать, кто будет выбирать мэра - жители всеобщим голосованием или депутаты и чиновники. Это правило действует для всех городов, кроме Владимира. В областном центре право выбора главы дали не жителям, а депутатам. При этом глава города должен будет выполнять одновременно и функции сити-менеджера.

Изменения обсудили на публичных слушаниях и приняли большинством голосов. А вчера поправки в Устав одобрили и депутаты. Правда, некоторые депутаты вспомнили про недовольных на слушаниях и вновь попросили рассмотреть возможность прямых выборов. Например, с таким предложением выступил Борис Оверчук, однако его поправка не прошла. За ликвидацию должности мэра проголосовали 28 депутатов, трое высказались против. Теперь руководить городом будет один человек — и мэр и глава администрации в одном лице.

Нынешняя глава города Ольга Деева, которой изменения коснутся в первую очередь, считает решение коллег правильным. И признает, что работать в условиях, когда есть полномочия, но нет рычагов для решения всех проблем на должном уровне, непросто.

Новая схема управления вступит в силу с сентября 2020 года, после выборов нового состава городского совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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