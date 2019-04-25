2019-04-24T16:55:35+03:00
Общество

10 процентов участников Тотального диктанта получили «отлично»

Владимирцы поставили абсолютный рекорд по грамотности
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Наталья Юдина читает текст "Тотального диктанта". Фото: группа "Тотальный диктант" ВконтактеНаталья Юдина читает текст "Тотального диктанта". Фото: группа "Тотальный диктант" Вконтакте
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В минувшую пятницу во Владимире подвели итоги Тотального диктанта и наградили победителей. Владимирцы в этот раз поставили сразу два рекорда - максимальное за все время проведения диктанта число участников и максимальный процент отличников. Каждый десятый написал Тотальный диктант без единой ошибки! Хорошо ли это?

В этом году во Владимире Тотальный диктант прошел в шестой раз. Кстати, в области он проводится с 2012 года, но в областном центре площадка впервые появилась в 2014-м. Впервые желающих было столько, что пришлось организовать две площадки - около 200 человек писали диктант в Педагогическом институте ВлГУ и больше 250 - в Финансовом университете на улице Тихонравова. Всего было проверено 436 работ - максимум за все время проведения диктанта!

Эксперты, проверявшие диктант, поставили 45 оценок «отлично» - это тоже рекорд, причем даже с учетом количества участников. Каждый десятый - отличник, а хорошистов еще больше. Такого во Владимире не было никогда. Оценка «5» ставилась, если не сделано ни одной орфографической ошибки, и есть не более одной пунктуационной. Таких грамотеев нашлось 19 человек среди тех, кто писал в Пединституте, и 26 - среди писавших в Финансовом университете.

Награждение победителей прошло 19 апреля. Наталья Юдина, директор владимирского филиала Финансового университета, председатель Экспертного совета Тотального диктанта во Владимире, прокомментировала итоги и количество отличников так:

- Многие из вас заметили, что год от года диктант становится проще. В этом году рекордное количество отличников, и мы рады, что в этом зале есть люди, которые улучшают свои результаты.

Уже в пятый раз партнером проведения Тотального диктанта во Владимире становится Информационный центр по атомной энергии. На его сайте некоторые участники поделились впечатлениями:

- Я участвую в Тотальном диктанте третий раз. Сначала я написала его на три, в следующем году получила четыре, а сейчас пятёрка, — рассказала Анастасия.

- Когда мы с женой впервые писали диктант, то, выйдя из аудитории, мы сомневались, насколько правильно написали некоторые слова – были сложные случаи. В этом году у меня совершенно не было сомнений по орфографии, да и пунктуация показалась вполне по силам, - рассказал Александр Крутов, один из постоянных участников акции.

Точно такое же впечатление у большинства участников акции - год от года текст диктанта становится проще, как следствие - число отличников больше. Почему так происходит?

- Эта акция начиналась как общественный проект, силами волонтеров. Но постепенно она приобретает официальный характер. Как все официальное, акция должна быть массовой, а значит, люди должны получать удовольствие, иначе в следующий раз они не придут. Кому хочется почувствовать себя неграмотным? Вот и упрощают тексты, чтобы больше людей смогли написать их без ошибок, - считает Елена, участница и призер всех Тотальных диктантов с 2014 года. - Я, наверно, больше не пойду, мне стало не интересно.

КОНКРЕТНО

Как владимирцы писали Тотальный диктант

ИСТОЧНИК KP.RU

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