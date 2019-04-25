2019-04-24T16:50:47+03:00
Общество

Как мы с владимирскими спасателями ловили поджигателей травы

Многие селяне и садоводы даже не знают, что в области введен особый противопожарный режим
Валерия Рудометова
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Ну так я же в бочке сжигаю, вот ведро с водой, на всякий случай, - поясняет мужчинаНу так я же в бочке сжигаю, вот ведро с водой, на всякий случай, - поясняет мужчинаФото: Валерия Рудометова
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Небольшое садовое товарищество «Омшаное», находящееся в 15 километрах от Владимира, стоит вплотную к лесу. Именно поэтому с начала пожароопасного периода сотрудники МЧС не сводят с него глаз. Чаще всего травяные пожары начинаются из-за небрежности дачников - они сжигают прошлогодние листья и бурьян, и огонь перекидывается на траву.

Мужчине выписали штраф - 2 тысячи рублей Фото: Валерия Рудометова

Мужчине выписали штраф - 2 тысячи рублейФото: Валерия Рудометова

Избавляться от прошлогодних листьев и сухой травы путем поджога строго запрещено. Но, как мы выяснили, отправившись в рейд с сотрудниками владимирского МЧС, люди этого часто не знают.

Не успели мы пройти и половину улочки, как увидели дымок - вот он, наш «клиент». Мужчина в металлической бочке у озера сжигал сухостой. Рядом с ним стояло ведерко с водой, видимо, для собственного успокоения — если бы вспыхнули деревья, воды бы хватило только на один сучок.

- Ну так я же в бочке сжигаю, вот ведро с водой, на всякий случай, - оправдывается дачник.

- А вы разве не знали, что с начала пожароопасного периода вообще запрещено что-либо сжигать и костры разводить? - задает вопрос государственный инспектор города Владимира и Суздальского района по пожарному надзору Александр Фролов.

- Не знал, признаюсь. Но жгу-то я не на участке и слежу за пламенем, чтобы не перекинулось на деревья. Вот водоем рядом.

Осмотр территории с председателем товарищества Фото: Валерия Рудометова

Осмотр территории с председателем товариществаФото: Валерия Рудометова

- Незнание не освобождает от ответственности. Выписываем административный протокол со штрафом на 2 тысячи рублей. Выплатить нужно в течение 60 дней. Во второй раз штраф будет уже 4 тысячи, - сказал Александр Фролов.

Несмотря на одного нарушителя, председатель садового товарищества Сергей Привезенцев говорит, что у них все спокойно — пожаров никогда не было, разве что зимой печка в домике загорелась.

- Садоводческое товарищество было создано еще в 1983 году, через 2 года появился мой участок. Поэтому я давно знаю всех владельцев поименно. Во время пожароопасного периода я и пять человек пожарной дружины ходим к ним на участки, осматриваем место: жгли ли траву, и напоминаем о правилах, например, на каждом участке должна быть бочка с водой или огнетушитель, - рассказывает председатель. - У нас есть два подъездных пути на случай пожара, большое озеро. Даже зимой, когда пожарные приезжали тушить домик, брали воду из него. Но сначала распиливали лед. Из-за невнимательности жителей к палам сухой травы пожаров не было.

Памятки - жителям Фото: Валерия Рудометова

Памятки - жителямФото: Валерия Рудометова

- Важное требование к владельцам участков - закапывать сухую траву и листья, а не сжигать. Это для почвы полезно, да и для самих людей безопасно, - добавляет Александр Фролов.

Пока на территориях садовых товариществ с начала пожароопасного периода, поймали двоих поджигателей. Этот, у которого дымилось в бочке, оказался третьим «счастливчиком».

Рейды продолжаются Фото: Валерия Рудометова

Рейды продолжаютсяФото: Валерия Рудометова

ИСТОЧНИК KP.RU

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