Экс-директору ГУП "Тепличного" дали восемь лет "строгача"

Восемь лет колонии строгого режима - такой приговор вынес бывшему директору ГУП "Тепличный" Виктору Шляхову Ленинский районный суд города Владимира. Обвинение просило больше - 14 лет. Адвокат и подсудимый просили о трех условно.

Сидеть бывшему руководителю ГУП "Тепличный" на самом деле предстоит шесть с половиной лет, суд засчитал ему в срок наказания полтора года, проведенных в СИЗО. Кроме того, суд наложил на Шляхова штраф в размере 20 миллионов рублей. Еще 4,4 миллиона рублей экс-директор ГУПа должен возместить своему бывшему работодателю - комбинату "Тепличный". Зато арест с земельных участков, дома и машины четы Шляховых снят. Недвижимость семьи бывшего главы госпредприятия находится в Петушинском районе.

Суд посчитал Шляхова виновным по всем шести криминальным эпизодам, имевшимся в деле, что особо подчеркнула гособвинитель Наталья Сатарова после оглашения приговора. Но по одному из эпизодов экс-директора "Тепличного" освободили от наказания из-за истечения срока давности дела. Речь идет о коммерческом подкупе при заключении госконтрактов.

При оглашении приговора бывший директор ГУПа заметно нервничал, но старался держать себя в руках. На вопрос судьи Андрея Смирнова, понятен ли приговор, Виктор Шляхов достаточно спокойно, но несколько более громко, чем обычно, сказал, что понятно не все и он хотел бы ознакомиться с документом лично. Заходил в зал заседания Шляхов с легкой улыбкой на устах.

Отметим, что приговор в законную силу не вступил, поэтому Виктор Шляхов пока вернется в СИЗО. Там он будет изучать приговор, вероятнее всего, решение суда будет обжаловано. Во всяком случае, московский защитник бывшего директора "Тепличного" Рустем Давлетшин ранее говорил о такой возможности. Стратегию дальнейшей защиты адвокат обсудил с подзащитным сразу же после того, как приставы попросили журналистов покинуть зал заседаний.

Жена Виктора Шляхова, бывший пресс-секретарь экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой Рита Шляхова на судебное заседание не пришла. Она не была на нескольких последних заседаниях. Во время сопровождения Шляхова из зала суда журналисты попытались спросить, как о оценивает приговор, но перепутали его отчество, назвав Виктора Павловича Петровичем.

- Нет такого человека Петровича, - отсек экс-глава "Тепличного".

Вот как хотите, так и понимайте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/705101" frameborder="0"></iframe> Виктор Шляхов: "Нет такого человека".Сергей МОРКОВКИН

КОНКРЕТНО

Виктора Шляхова обвиняли в получении взяток от представителей сразу нескольких коммерческих фирм. Кроме того, экс-директора "Тепличного" обвиняли в поборах сотрудников - он выписывал им премии и забирал себе. Кроме того, следствие и суд доказали, что Шляхов продолжал отгружать товары партнерам-должникам и не обращался в суд о взыскании долгов.

Защита Шляхова основывалась на версии, что деньги от представителей коммерческих структур он получал в качестве пожертвований на ремонт столовой "Тепличного". Гособвинитель Наталья Сатарова заявила, что в первой стадии следствия не называл такую версию. Кроме того, против нее говорят все показания свидетелей по делу.