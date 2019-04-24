2019-04-24T14:17:10+03:00
Происшествия

На бар в Покрове с битами и ножами налетела «банда из 90-х»

По словам очевидцев, кроме баллона с «веселящим газом» и нескольких тысяч рублей, им ничего похитить не удалось
Артем Бендрик
Поделиться:
Скриншот с записи, сделанной камерой наблюденияСкриншот с записи, сделанной камерой наблюдения
Изменить размер текста:

В ночь на 22 апреля в один из покровских баров вломилась настоящая «банда из 90-х», как их прозвали в соцсетях. В группе Вконтакте «Город Покров» появилось видео, на котором пятеро разбойников, одетых в маски, врываются в ночное заведение, избивают всех присутствующих, забирают деньги и убегают.

Вооружившись ножами и битами, налетчики около часа ночи спокойно зашли в заведение «Number one» через главный вход. В то время как двое сразу же пошли за барную стойку в надежде забрать деньги из кассы, трое остальных принялись избивать всех присутствующих. С особым рвением один из разбойников накинулся на мужчину, отдыхавшего в баре с девушкой. Завалив противника на землю, крупный бандит в маске наносил удар за ударом уже по лежачему мирному жителю. Бармену тоже досталось. Остальные присутствующие, кажется, выбежали из бара.

Спустя несколько секунд на кадрах видео видно, как нападавшие схватили что-то крупное и убежали оттуда. Посетители сразу вернулись в бар, чтобы оказать помощь пострадавшим. По словам очевидцев, кроме девяти тысяч рублей и баллона с «веселящим газом» (оксид азота — прим.ред), «банде из 90-х» ничего унести не удалось.

Примечательно, что на территории Владимирской области с 2012 года указом Законодательного Собрания запрещена продажа, распространение и употребление широко распространенного в столичных клубах вещества. Помимо надувания «шариков для вечеринок», оксид азота изначально использовался для изготовления сливок или ингаляционного наркоза. Что баллон с газом делал в баре — предстоит разобраться полиции.

Разбой в Покрове.

В УМВД России по Владимирской области подтвердили факт нападения, заявив, что заявление поступило к ним в ту же ночь. На данный момент полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства преступления, чтобы в дальнейшем уже заняться поиском нападавших. Заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
во Владимирскую область приедет Владимир Жириновский
Спортшкола имени Прокуророва получит машину для подготовки лыжных трасс
Экс-глава ГУП "Тепличный" получил восемь лет колонии строгого режима
В микрорайоне 8-ЮЗ откроют взрослую поликлинику
В Гусь-Хрустальном открывается выставка, посвященная открыткам о Великой Отечественной войне
В Камешковском районе полицейские нашли руководителя организации, пользовавшегося пиратскими программами
Жители Петушков проголосовали против объединения города с Петушинским районом
Во Владимире на Пасху пустят четыре автобуса до Улыбышевского кладбища
Девять молодых владимирских ученых получили гранты по 500 тысяч рублей
Исполняющим обязанности главы администрации Александровского района стал выходец из Подмосковья
Отопительный сезон во Владимире завершен
Владимирцев приглашают вспомнить об Окуджаве
Во Владимире откроется выставка "Зеленая неделя"
Сотрудница покровской тюрьмы заняла второе место в соревнованиях кинологов ФСИН по ЦФО
На закрытии Танеевского фестиваля во Владимире выступят «Виртуозы Москвы»
Владимиро-Суздальский музей-заповедник прошел во второй тур конкурса-фестиваля «Интермузей – 2019»
Житель Петушков осужден за грабеж накануне нового года
Камешковец попал за решетку за кражу и торговлю взрывчаткой