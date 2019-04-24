На бар в Покрове с битами и ножами налетела «банда из 90-х»

В ночь на 22 апреля в один из покровских баров вломилась настоящая «банда из 90-х», как их прозвали в соцсетях. В группе Вконтакте «Город Покров» появилось видео, на котором пятеро разбойников, одетых в маски, врываются в ночное заведение, избивают всех присутствующих, забирают деньги и убегают.

Вооружившись ножами и битами, налетчики около часа ночи спокойно зашли в заведение «Number one» через главный вход. В то время как двое сразу же пошли за барную стойку в надежде забрать деньги из кассы, трое остальных принялись избивать всех присутствующих. С особым рвением один из разбойников накинулся на мужчину, отдыхавшего в баре с девушкой. Завалив противника на землю, крупный бандит в маске наносил удар за ударом уже по лежачему мирному жителю. Бармену тоже досталось. Остальные присутствующие, кажется, выбежали из бара.

Спустя несколько секунд на кадрах видео видно, как нападавшие схватили что-то крупное и убежали оттуда. Посетители сразу вернулись в бар, чтобы оказать помощь пострадавшим. По словам очевидцев, кроме девяти тысяч рублей и баллона с «веселящим газом» (оксид азота — прим.ред), «банде из 90-х» ничего унести не удалось.

Примечательно, что на территории Владимирской области с 2012 года указом Законодательного Собрания запрещена продажа, распространение и употребление широко распространенного в столичных клубах вещества. Помимо надувания «шариков для вечеринок», оксид азота изначально использовался для изготовления сливок или ингаляционного наркоза. Что баллон с газом делал в баре — предстоит разобраться полиции.

Разбой в Покрове.

В УМВД России по Владимирской области подтвердили факт нападения, заявив, что заявление поступило к ним в ту же ночь. На данный момент полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства преступления, чтобы в дальнейшем уже заняться поиском нападавших. Заведено уголовное дело.