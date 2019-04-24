Кто защитит права пациента?

Если спросить владимирца, по какому вопросу он обращался в свою компанию медицинского страхования, большинство ответит, что получали там полис, и только. Обычно мы черпаем познания о своих правах и обязанностях из интернета, от знакомых или от соседки в очереди в поликлинику. Между тем, есть простой и доступный способ решить спорный вопрос, связанный с медобслуживанием, узнать достоверную информацию.

Директор филиала АО «МАКС-М» в городе Владимир Светлана Лебедева напоминает, что страховая компания обязана защищать ваши интересы, в том числе через суд, оказывать каждому клиенту правовую поддержку, информировать граждан.

На страже интересов застрахованных

В каких случаях можно и нужно обращаться к своей страховой компании?

- Всегда, если есть сомнения в отношении качества оказываемых вам медицинских услуг. При этом правовая помощь оказывается бесплатно, - поясняет Светлана Лебедева. - ОМС в этом отношении можно сравнить с системой ОСАГО, которая уже прочно вошла в жизнь автомобилистов. Опытные водители не будут скандалить друг с другом или ГИБДД, а вызовут своего представителя. В конфликте с медучреждением застрахованный может поступить точно так же. К нам обращаются, когда не соблюдаются сроки предоставления медицинской помощи, если есть подозрения в том, что требуют оплатить услуги или медсредства, которые должны оказываться бесплатно, есть претензии к качеству лечения.

- Как пациенту отстоять свои права, если он считает, что медицинская помощь по программам ОМС оказывается некачественно или с нарушением? Кто поможет восстановить справедливость?

- Выдавая полис ОМС, мы в законодательном порядке берем на себя обязательство обеспечить клиенту права на получение доступной и качественной медицинской помощи и обеспечить защиту этих прав.

Иногда в спорном вопросе достаточно консультации с нашим специалистом по телефону. В других случаях клиент должен прийти к нам и написать письменное заявление. Наши специалисты проведут экспертизу качества оказанной медпомощи, оценят сроки проведения обследования, проверят, правильно ли поставлен диагноз, все ли необходимые обследования и консультации назначил лечащий врач.

Например, вы считаете, что заплатили за бесплатную услугу. Напишите заявление, приложив к нему платежные документы. Специалисты запросят необходимые документы в медицинской организации. Врачи-эксперты оценят порядок, сроки и условия оказания медпомощи, обоснованность претензии. Если ее посчитают обоснованной, будет направлено предписание медицинской организации, чтобы она вернула деньги застрахованному. Если деньги не вернут, пациент вправе обратиться в суд. При этом юристы страховой компании помогут грамотно составить исковое заявление.

Разобраться, как правильно поступить в каждой конкретной ситуации поможет страховой представитель.

Страховой представитель - ваш адвокат

В больницах Владимирской области работают страховые представители филиала АО «МАКС-М» в городе Владимир. Обратите внимание - страховые представители помогают решать вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, независимо от того, какой страховой компанией выдан полис ОМС.

Институт страховых представителей в России начал работать три года назад, и это был прогрессивный шаг во взаимоотношениях между пациентом, медучреждениями и системой ОМС. Он создан для сопровождения пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи: от первого обращения до решения сложных конфликтных ситуаций, иногда возникающих после лечения.

- Если пациенту отказали в предоставлении услуги, входящей в программу ОМС, оказали ее несвоевременно и некачественно, попытались навязать услугу платно, необходимо сразу обратиться к страховому представителю. Страховые представители сегодня — это адвокаты пациентов, - поясняет Светлана Александровна. - Связаться с ними очень просто. В случае возникновения конфликтной ситуации пациенту достаточно набрать номер телефона страховой медицинской организации, указанный на полисе ОМС, и сообщить о проблеме страховому представителю.

У страховых представителей страховых медицинских компаний уже есть отработанные алгоритмы действий, они знают, как оперативно решить проблему. По нашему опыту, многие затруднения разрешаются быстро, иногда буквально в течение часа.

Специалисты дадут грамотную консультацию, помогут оформить жалобу, проведут экспертизу качества оказания медицинской помощи. Если факт нарушения прав застрахованного подтвердится, к лечебному заведению будут применены меры воздействия. А пострадавший сможет рассчитывать на возмещение ущерба, причиненного в результате некачественного лечения.

Каждый случай нарушения прав застрахованных мы отрабатываем так, чтобы нарушенные права были восстановлены, а возникший ущерб компенсирован. Это наша важнейшая задача, которая выполняется медицинскими страховщиками каждый день.

Рядом и в оффлайне, и в онлайне

- Как узнать, где и какую помощь пациент может получить бесплатно?

- Нашей важнейшей функцией является сопровождение и консультирование застрахованных лиц на всех этапах получения медицинской помощи, информирование населения о возможности прохождения профилактических мероприятий.

Каждый гражданин РФ имеет полис ОМС, документ, подтверждающий право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории страны. Объем этой помощи установлен базовой программой обязательного медицинского страхования, с которой можно ознакомиться на нашем официальном сайте http://www.makc.ru. Или проконсультироваться с нами по телефону или лично.

Также можно задать свой вопрос специалисту в нашей группе в Одноклассниках . Консультант ответит на него в течение суток. Там мы размещаем полезную актуальную информацию, проводим опросы населения, которые позволяют повысить качество нашей работы.

- Насколько независимо действует страховая компания?

- Медицинские компании страхования в системе ОМС – это негосударственные структуры, не зависимые от органов управления здравоохранением и других организаций. Их основная задача - защита законных интересов своих застрахованных.

Мы стремимся находить конструктивный подход решения каждого вопроса, принимая все меры к скорейшему урегулированию возникших споров и проблем, компенсации ущерба в досудебном порядке, без промедления.

Если судебного разбирательства для восстановления прав застрахованного не избежать, оказываем необходимую юридическую и экспертную поддержку для участия в судебном разбирательстве. Все эти услуги предоставляются застрахованному бесплатно.

Отмечу, что медицинские работники Владимирской области стремятся к оказанию качественной и своевременной медицинской помощи, спасая жизни и оберегая здоровье людей.

А наша основная задача - контроль за тем, чтобы помощь оказывалась качественно и своевременно, в удобном для пациентов режиме, обеспечивался адресный, персонализированный подход к каждому застрахованному. В этом направлении развивается сейчас национальная система обязательного медицинского страхования с приоритетом на профилактику, на скорейшее излечение.

Телефон для справок(4922) 32-32-98

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