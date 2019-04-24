Андрей Шохин: «Во Владимире чтят земляков-героев»

В тот день они стали Героями

- 24 года прошло. Вспоминаешь эти дни... В Чеченской республике выдался жаркий, тяжелый день. А потом, когда командиру докладывают, что понесли потери… Это самое страшное, - вспоминает Герой России, командир отряда «Витязь» Александр Никишин.

18 апреля 1995 года российские бойцы из отрядов «Росич» и «Витязь» приняли бой на высоте Лысая гора под Бамутом с тысячной группировкой боевиков. В тот день погибли десять спецназовце, пятеро из которых посмертно удостоились звания Героя России. Владимирец Олег Растегаев был одним из тех, кто отдал свою жизнь, выполняя свой воинский долг.

21 апреля в муниципальном ФОКе на улице Парижской Коммуны встретились Герои России, офицеры и солдаты спецназа, лично знавшие Олега. Вместе с Андреем Шохиным и сотнями спортсменов они почтили его память и память других своих боевых товарищей, павших в боях с международным терроризмом.

- На Владимирской земле нас встречают с большим уважением. Мы рады, что власти города и правоохранительные органы активно помогают нам в организации турнира. Мы делаем все это ради того, чтобы в памяти людей сохранились эти события. Надеемся, что молодежи приятно будет и посмотреть, и самим принять участие в турнире, - сказал председатель Совета ветеранов краповых беретов отряда спецназа «Витязь» Валерий Гундоров.

«Если не помнишь истории, у тебя нет будущего»

22 команды из 17 областей России вышли на ринг в ФОКе города Владимира. Всего в турнире, организованном ветеранами спецназа и мэрией Владимира, участвовало около 300 человек. По мнению организаторов, такие турниры помогают подросткам вступать в самостоятельную жизнь.

- Во-первых, собираются все ветераны. Они целый год друг друга не видят, а тут приезжают, встречаются. А для ребят военно-патриотических клубов это воспитание и характера, и спортивного мастерства, и патриотизма. Если мы не будем помнить своей истории, у нас не будет и будущего, - отметил Андрей Шохин.

Парад участников и торжественное открытие получились не только торжественными, но и красочными. Вынос знамени, теплые слова приветствия от почетных гостей, а кроме этого — захватывающая инсталляция средневековых боев на мечах, копьях и бердышах.

А затем — бескомпромиссные схватки — и детей 12-17 лет, и взрослых бойцов. На турнир, вход на который, как всегда, был бесплатным, Андрей Шохин пригласил многих владимирских мальчишек, чтобы они не только посмотрели зрелищные поединки, но учились мужеству, чувству долга, любви к Родине.

- Надо быть готовым ко взрослой жизни, к службе в армии, к защите Отечества, себя, своей семьи, — считает участник контр-террористической операции на Северном Кавказе Игорь Задорожный.

Глава администрации города в очередной раз поблагодарил Героей России за то, что они регулярно выбирают Владимир для проведения турнира. Шохин добавил: мэрия и дальше готова помогать в его проведении. Помимо этого, в планах администрации открыть в 16-й школе, где учился Олег Растегаев, музей в память о погибших.

А сразу после турнира через Владимир прошел автопробег, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Он стартовал в Балашихе и направился через наш город в Нижний Новгород, Казань, Ульяновск и Уфу. Завершится спецназовский автопробег в Москве.