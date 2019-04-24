2019-04-23T16:53:25+03:00
Общество

Владимирское половодье - самое маленькое за столетие

Даже церковь Покрова на Нерли в этом году не отрезало от большой земли
Ольга МАКАРОВА
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Даже церковь Покрова на Нерли не отрезало от большой землиДаже церковь Покрова на Нерли не отрезало от большой землиФото: Олег БЕСПАЛОВ
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С конца марта мы все ждали, когда же начнется половодье. Не дождались и не дождемся - в этом году половодья в обычном понимании этого слова, когда реки выходят из берегов, разливаются и затапливают пойму, во Владимирской области почти не было! Фотографы и туристы оказались лишены самых эффектных ракурсов церкви Покрова на Нерли - если раньше каждый год луга заливала выходящая из берегов река, а полюбоваться на живописный вид съезжались туристы со всей страны и зарубежья, то в этом году около церкви — поля с сухой травой.

Воды нет - трава горит

Такая картина, как сообщили специалисты, наблюдалась по всему региону. - В этом году мы не зафиксировали ни одного подтопления в садовых товариществах, - уточнил сотрудник пресс-службы регионального МЧС Илья Севостьянов. - И как такового полноценного половодья, можно сказать, не было. Уровень воды в реках поднимался, но незначительно. Из своих берегов вышли только несколько рек, например, Клязьма в черте Собинки и Нерль в Боголюбово. Однако назвать разливом это нельзя.

К 23 апреля, уточнили в МЧС, почти все реки вернулись в берега. Отсутствие нормального разлива - одна из причин жутких травяных пожаров, бушующих вторую неделю. Земля слишком быстро просохла. Только за выходные пожарные 102 раза выезжали тушить поймы рек и полей. Из-за того, что Клязьма в черте Владимира в этом году не вышла из берегов и почва была сухая, в воскресенье горящую траву тушили долго, а от огня пострадало 20 гектаров земли.

Антирекорды владимирских рек

Как рассказали «Комсомолке» владимирские синоптики, в половодье-2019 подъем рек - рекордно низкий.

- Подъем воды начался 18 марта, - рассказал заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев. - Ока в этом году от своего уровня на момент начала половодья поднялась всего лишь чуть более чем на метр. Если говорить официальными формулировками, то максимальный уровень весеннего половодья Оки на гидрологическом посту в городе Муром в этом году составил 178 сантиметров. Это — антирекорд за последние сто лет наблюдений.

Кстати, максимальный подъем воды в Оке наблюдался в 1926 году, тогда река поднялась на 10 с половиной метров.

Среди антирекордсменов - река Судогда. Река поднялась чуть больше чем на метр. Река Ушна и вовсе всего на 11 сантиметров.

Близка к антирекорду была Клязьма. Вода в реке в черте Владимира в этом году поднялась на 268 сантиметров, этого не хватило даже для того, чтобы река вышла из берегов.

Такое «слабое» половодье, как сообщил Владимир Малороссиянцев, вполне может стать станет закономерностью.

- Влияние человека на окружающую среду, а также изменения климата, могут привести к тому, что такой незначительный подъем уровня воды в реках весной станет ежегодным, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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