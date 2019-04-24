2019-04-23T16:47:22+03:00
Общество

В муромских лесах браконьеры застрелили лосиху, беременную двойней

Живодеров поймали за разделкой туши
Алексей СУХОВ
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У лосей двойняшки большая редкость, бывают реже, чем у людейУ лосей двойняшки большая редкость, бывают реже, чем у людейФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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В ночь на 19 апреля сотрудники муромского заказника, который входит в структуру национального парка «Мещера», застали двух браконьеров за разделкой туши лося. Точнее, лосихи. Причем она была беременна - причем будущих лосят в утробе несчастной матери было двое! У лосей двойняшки большая редкость, бывают реже, чем у людей.

- О браконьерах нам сообщили жители близлежащих деревень, - рассказал директор национального парка «Мещера» Сергей Теплухов. - Мы вообще часто используем информацию от местных для поимки вот таких товарищей.

Браконьеры специально выбрали темное время суток, чтобы их было сложнее поймать. Кстати, скорее всего они не видели, что лосиха беременна. В темноте сложно было увидеть пузо. Да и двое лосят еще были на стадии эмбрионов. Их браконьеры обнаружили, уже когда начали резать тело убитого животного.

Увидев лесников, браконьеры попытались скрыться, но ночная тьма им не помогла. Живодеров хоть и искали долго, но все же поймали и передали в полицию. Сейчас по факту убийства лося возбуждено уголовное дело.

- Мы очень надеемся, что в УМВД доведут дело до конца и накажут этих негодяев, - сказал Сергей Теплухов. - Да, популяция лосей во Владимирской области, особенно в муромских лесах, большая. Но это не значит, что теперь можно убивать этих животных. Справедливым в данном случае было бы не только материальное возмещение ущерба природе и заказнику, но и тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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