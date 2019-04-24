Волейбольный клуб «Владимир» может переехать в Ковров

20 лет ВК «Владимир» играл в высшей лиге «Б». За это время команда дважды меняла название. Сначала был СКАТ, потом «Динамо», а уже после появился волейбольный клуб «Владимир». Неизменным был только уровень команды. Но 2019 год стал историческим для владимирского волейбола.

Ищем крутых спонсоров

20 апреля, обыграв в Ижевске «Магнитку-Университет» из Магнитогорска, владимирцы стали недосягаемыми для преследователей и обеспечили себе выход в высшую лига «А» (вторую по силе в России). При этом именно в этом сезоне команда столкнулась с самыми серьезными финансовыми проблемами. От команды окончательно отказалась мэрия. Многие игры команда проводила с недокомплектом игроков, когда вместо 12-13 положенных в заявке значились лишь 7-8 человек. Зато клуб начали поддерживать в «белом доме».

Эта победа поставила сразу несколько вопросов. Во-первых, где взять деньги на следующий чемпионат? Нужно ведь не 10 миллионов рублей, а все 25! И это минимум! Во-вторых, где играть команде. Нынешняя площадка в городском центре здоровья (бассейн на улице Мира) не соответствует уровню высшей лиги «А». Нужно искать другую.

- Что касается финансирования, то мы уже начали искать спонсоров для команды, - рассказала пресс-секретарь губернатора Владимира Сипягина Ольга Петрова. - Мы обратились к крупным компаниям, чьи представительства работают во Владимирской области, а головные офисы находятся в Москве. Очень надеемся на их поддержку.

Достойных площадок во Владимире нет

А вот с площадкой все сложнее. Дело в том, что во Владимире, по сути, нет мест, где можно играть на уровне высшей лиги «А». Например, начальник команды Андрей Булгаков уже заявил, что соответствующих требованиям площадок в области не так много. Такие есть лишь в Коврове и Александрове.

23 апреля на встрече Владимира Сипягина с игроками и тренерами вопрос с площадкой был поднят вновь. Директор департамента спорта Алексей Сипач предложил команде перебраться в Ковров и играть в местном дворце спорта.

- Помимо того, что сама площадка там подходит, сам дворец вмещает больше зрителей. Во Владимире трибуны вмещали лишь 200 человек, а в Коврове — 500, - рассказала Ольга Петрова. - Минус один — владимирским болельщикам тяжело будет выезжать в Ковров.

Наверное, поэтому председатель областной федерации волейбола считает, что лучше попробовать остаться во Владимире. Он предложил либо попроситься в главный спортивный зал ВлГУ, либо в зал СКА (находится на проспекте Строителей). Эти площадки подходят лишь наполовину. Потолки там достаточно высокие, однако полы не соответствуют. Так что там придется перед играми укладывать специальное напольное покрытие, а после игр снимать его. Оба процесса занимают по 6-8 часов и будут требовать дополнительных финансовых вливаний.

- Лучшим вариантом будет, конечно же, строительство во Владимире многофункционального спортивного комплекса, - рассказала Ольга Петрова. - Мы уже направили в федеральные структуры письмо с просьбой предоставить нам землю под эти нужды в районе бывшего кинотеатра «Факел». Вопрос рассматривается.

Центр действительно необходим, однако он появится явно не в ближайший год, так что пока нужна замена. И, конечно же, финансовые вливания и заинтересованность людей. Иначе мы можем получить второе владимирское «Торпедо», которое после стремительного взлета до сих пор не может восстановиться.