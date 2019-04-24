2019-04-23T16:39:15+03:00
Общество

На «Зеленой неделе» бесплатно раздадут семена и покажут виртуальный пожар

Во Владимире открывается главная весенняя садоводческая выставка
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Садоводы и дачники ждут выставку с зимыСадоводы и дачники ждут выставку с зимыФото: Ольга МАКАРОВА
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Все розовые кусты, саженцы и семена, грабли и удобрения - в одном месте и в большом количестве. И, конечно, разнообразии. В среду, 24 апреля, в Экспоцентре Торгово-промышленной палаты (ул. Батурина,35) откроется 15-я межрегиональная выставка "Зеленая неделя".

Садоводы и дачники ждут ее с зимы, это такое своеобразное символическое начало дачно-огородного сезона. Если руки соскучились по тяпке, а глаза - по зеленым кустикам рассады, вам сюда. Дачников ждут на обоих этажах Экспоцентра, а также во дворе. Всего свои товары и услуги предложат больше 120 предприятий Владимирской области и соседних регионов.

Самый большой раздел выставки - «Сад и огород». Там будут продавать рассаду, саженцы, грунт, удобрения, средства обработки земли и растений. Организаторы обещают, что в дни работы экспозиции пройдет акция «Добрый росток», на которой представители «Союза Садоводов России» (региональное отделение - член ТПП Владимирской области) будут раздавать семена овощных культур бесплатно.

Отдельный большой раздел будет посвящен лесу. Потому что какая же дача без походов по грибы и ягоды, да и просто в соседнюю березовую рощу. Экспозицию с сюрпризами представит департамент лесного хозяйства. Обещают, что на их стенде с помощью очков виртуальной реальности можно будет увидеть, как возникает и распространяется лесной пожар - зрелище, от которого в реальности убережет нас всех Бог и МЧС.

Будут участвовать также нацпарк «Мещёра» и госинпекция по охране и использованию животного мира. Кафедра биологического и географического образования ВлГУ расскажет, кто живет и что растет в наших лесах, а компания «Владимирский перепел» привезет живых перепелок.

И последнее (по порядку, но не по значению) для дачной жизни - еда! Производители предложат гостям выставки большой выбор мясной, рыбной, молочной и кондитерской продукции по ценам ниже магазинных. Весь ассортимент своей продукции представит комбинат «Тепличный». А компания «Кедровик» порадует эффектным зрелищем - можно будет увидеть процесс отжима кедрового масла и тут же купить его.

КОНКРЕТНО

Время работы «Зеленой недели»

24-26 апреля – с 10.00 до 18.00.

27 апреля – с 10.00 до 15.00.

Тел. для справок: (4922) 55-00-55

КСТАТИ

В эти же дни в Экспоцентре будет проходить выставка «Домашний уют». Участники представят дизайнерские вещи, предметы оформления интерьера, кухонные «гаджеты», текстиль, ковры, мебель, бытовую технику, отделочные материалы – все, что делает наш дом живым, интересным и уютным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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