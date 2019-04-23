2019-04-23T12:49:50+03:00
Общество

Страшненький владимирский лев привел бывшего директора ВСМЗ ко второму уголовному делу

В соучастниках снова Сергей Картинцев и Александр Трушинский
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Игорь КонышевИгорь КонышевФото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области возбудил второе уголовное дело в отношении бывшего директора ВСМЗ Игоря Конышева. На этот раз его обвиняют в растрате бюджетных средств при создании нового логотипа музея - того самого "печального льва", который вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию владимирцев. В соучастниках по делу проходят уже знакомые лица: помощник Конышева Александр Трушинский и директор ООО "Агентство Музейных инноваций" Сергей Картинцев.

Следком сообщает, что летом 2016 года Игорь Конышев придумал схему с созданием нового логотипа. В курс дела он поставил своего заместителя Трушинского. Тот с подачи директора привлек к делу Картинцева, чья фирма и нарисовала "печального льва".

Тот самый "страшный" лев

Тот самый "страшный" лев

В сентябре 2016 года для придания законности всей этой идее, Конышев подписал с ООО "Агентство музейных инноваций" договор как с единственным поставщиком услуг. Следствие сообщает, что иные предложения от коммерческих фирм даже не рассматривались. Да и необходимости в создании некрасивого логотипа не было - у ВСМЗ был свой фирменный символ, созданный сотрудниками музея еще в 1997 году. В довершении всего, в штате музея-заповедника было семь художников, три дизайнера и даже архитектор, которые вполне могли сделать новый логотип, если бы такую задачу поставил директор.

"Печальный лев" обошелся ВСМЗ в 390 тысяч рублей, хотя, по данным следствия, фактически работа художников стоила всего 70 тысяч рублей. Расплатился Конышев в два приема: 12 сентября 2016 года на счета фирмы поступило 117 тысяч рублей, а ноябре того же года - 273 тысячи рублей. Оставшиеся 320 тысяч рублей трое подельников, как считают следователи, поделили между собой. По данным Следкома, Конышев лично забрал у Картинцева свою долю в 100 тысяч рублей в Москве.

Отметим, ранее в отношении Игоря Конышева возбудили уголовное дело по факту хищения 4 миллионов рублей на создании нового сайта ВСМЗ. Сейчас бывший директор музея-заповедника находится под домашним арестом в съемной квартире в новостройке на улице Мира. Срок его заключения заканчивается 18 мая, однако следствие вероятнее всего обратится в суд о продлении меры пресечения фигуранту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глава администрации Александровского района Игорь Першин уходит в отставку
В Палатах пройдет концерт, посвященный Вене
В Александрове детям-сиротам не давали положенные по закону квартиры
Во Владимире мошенница по видом работницы ПФР обворовала девятерых пенсионеров
"Ростелеком" предложил владимирским бизнесменам цифровую поддержку
Владимирская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие дипломами
Двое муромлян угнали такси и попали в ДТП
Владимирская тяжелоатлетка завоевала три "золота" на первенстве России
Владимирские волейболисты вышли в высшую лигу «А»
С помощью шлема виртуальной реальности владимирцы увидят, как горят леса и растут деревья
Во Владимире обновят 280 километров разметки на дорогах
В Киржаче и Покрове появятся надземные пешеходные переходы
На пожаре в ковровской многоэтажке огонь перекинулся на балконы двух соседних квартир
До Владимира пойдут еще два пригородных поезда
Владимирские пенсионеры отдали мошеннице 370 тысяч рублей взамен на «билеты банка приколов»
Владимирский комбинат "Тепличный" будет приватизирован к концу 2019 года