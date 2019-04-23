Страшненький владимирский лев привел бывшего директора ВСМЗ ко второму уголовному делу

Следственный комитет по Владимирской области возбудил второе уголовное дело в отношении бывшего директора ВСМЗ Игоря Конышева. На этот раз его обвиняют в растрате бюджетных средств при создании нового логотипа музея - того самого "печального льва", который вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию владимирцев. В соучастниках по делу проходят уже знакомые лица: помощник Конышева Александр Трушинский и директор ООО "Агентство Музейных инноваций" Сергей Картинцев.

Следком сообщает, что летом 2016 года Игорь Конышев придумал схему с созданием нового логотипа. В курс дела он поставил своего заместителя Трушинского. Тот с подачи директора привлек к делу Картинцева, чья фирма и нарисовала "печального льва".

Тот самый "страшный" лев

В сентябре 2016 года для придания законности всей этой идее, Конышев подписал с ООО "Агентство музейных инноваций" договор как с единственным поставщиком услуг. Следствие сообщает, что иные предложения от коммерческих фирм даже не рассматривались. Да и необходимости в создании некрасивого логотипа не было - у ВСМЗ был свой фирменный символ, созданный сотрудниками музея еще в 1997 году. В довершении всего, в штате музея-заповедника было семь художников, три дизайнера и даже архитектор, которые вполне могли сделать новый логотип, если бы такую задачу поставил директор.

"Печальный лев" обошелся ВСМЗ в 390 тысяч рублей, хотя, по данным следствия, фактически работа художников стоила всего 70 тысяч рублей. Расплатился Конышев в два приема: 12 сентября 2016 года на счета фирмы поступило 117 тысяч рублей, а ноябре того же года - 273 тысячи рублей. Оставшиеся 320 тысяч рублей трое подельников, как считают следователи, поделили между собой. По данным Следкома, Конышев лично забрал у Картинцева свою долю в 100 тысяч рублей в Москве.

Отметим, ранее в отношении Игоря Конышева возбудили уголовное дело по факту хищения 4 миллионов рублей на создании нового сайта ВСМЗ. Сейчас бывший директор музея-заповедника находится под домашним арестом в съемной квартире в новостройке на улице Мира. Срок его заключения заканчивается 18 мая, однако следствие вероятнее всего обратится в суд о продлении меры пресечения фигуранту.