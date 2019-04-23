2019-04-23T10:22:14+03:00
Общество

Новый дом от надежного застройщика

Ирина Мальцева
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Новый дом ждет счастливых новоселовНовый дом ждет счастливых новоселовФото: Ирина Мальцева
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Этой весной около ста Александровских семей отметят новоселье в комфортабельном новом доме на улице Жулева, микрорайон "Южный парк", введенном в эксплуатацию строительной компанией ООО Специализированный застройщик СК «Стройресурс».

СК «Стройресурс» работает на строительном рынке Александровского района уже пятнадцать лет. Первый же объект компании, жилой комплекс «Южный-5» стал её визитной карточкой, благодаря высокому качеству жилья и современным технологиям. Сейчас в активе СК «Стройресурс» десятки крупных объектов – многоквартирные жилые дома в разных районах города Александрова, на улицах: Свердлова, Первомайская, Военная, Гагарина, ЖК «Южный - 5», деловые и торговые центры.

Строя новый Александров

Практически с самого начала в СК «Стройресурс» поняли: мало только строить качественное жилье, нужно еще самим проектировать и управлять. Сегодня совместно с СК «Стройресурс» работает проектная организация «Стройресурс Проект», помогающая создавать комфортное жилье, и управляющая компания, осуществляющая обслуживание построенных домов. В год СК «Стройресурс» стабильно вводит в строй один-два дома не только в самом городе, но и в Александровском, а также Киржачском районах. Уже более тысячи жителей города Александрова стали счастливыми обладателями современных, удобных и безопасных квартир, построенных СК «Стройресурс». Руководитель компании Николай Аркадьевич Комолов, всю жизнь посвятивший строительству, знает строительное дело от начала и до конца, уделяя внимание всем нюансам.

-Сегодня мало выстроить «кирпичную коробку», ведь современные стандарты требуют высокой надежности, удобства планировки, энергоэффективности и многого другого. А значит, возводить многоквартирные дома нужно не только с соблюдением всех требований, но и с применением современных материалов и оборудования, обеспечить современными коммуникациями и инфраструктурой\», - говорит он.

Особое внимание в компании уделяют социальным проблемам. Подарком от строителей новому микрорайону "Южный парк" стал кабинет общей врачебной практики на первом этаже многоквартирного дома №8 на улице Жулева. Открытие кабинета повысит уровень доступности медицинской помощи, уменьшит нагрузку на поликлиники. К сожалению, врачебный кабинет так и не начал работу, не хватает специалистов. Александровцы по-прежнему вынуждены отправляться в перегруженные поликлиники.

Большая работа ведется строительной организацией по реализации социальных жилищных программ. С 2009 года СК «Стройресурс» строит социальное жилье для расселения людей из ветхого и аварийного фонда в современные светлые и удобные квартиры. Проекты по расселению СК «Стройресурс» были реализованы в городах Владимирской области: Александров, Струнино, Киржач. Десятки горожан уже получили квартиры с полной отделкой, благоустройством и озеленением придомовой территории. И сейчас СК «Стройресурс» готово принять участие во всех социальных программах жилищного строительства, помогая переселенцам, сиротам и молодым семьям обрести новый дом и выполнив взятые на себя обязательства точно в срок и с отличным качеством.

Генеральный директор СК "Стройресурс" Николай Комолов показывает начальнику инспекции госстройнадрора Олегу Маханько крышную котельную Фото: Ирина Мальцева

Генеральный директор СК "Стройресурс" Николай Комолов показывает начальнику инспекции госстройнадрора Олегу Маханько крышную котельнуюФото: Ирина Мальцева

Новое – значит, комфортное

Новый десятиэтажный дом из керамического кирпича на сто квартир, построенный СК «Стройресурс» и сданный в эксплуатацию в апреле, гармонично вписался в окружающее его пространство нового микрорайона. Благодаря грамотному планированию, слаженной работе и профессионализму строительных бригад многоквартирный дом площадью более восьми тысяч квадратов готов принять новоселов досрочно.

- Сдача дома у нас назначена на сентябрь, но мы не будем затягивать этот процесс. Крышная котельная уже месяц работает, есть горячая вода, газ, лифты повышенной грузоподъемности, можно заключать договора и въезжать. На первом этаже под расселение построены полностью отделочные квартиры, которые предназначены расселение жильцов из аварийного фонда, это и знаменитый дом купца Зубова на Стрелецкой набережной, который много лет не расселяли, а в этом году люди, наконец-то, получат новое жилье, - рассказывает генеральный директор строительной компании «Стройресурс» Николай Комолов.

Александровцы давно оценили преимущества жизни в домах с автономной системой отопления, построенных СК «Стройресурс», ведь для компании это не первый дом с крышной котельной. Благодаря котельной на крыши с качественным оборудованием жильцы не только значительно экономят на оплате коммунальных услуг, но и самостоятельно могут решать, когда начинать и заканчивать отопительный сезон.

Место, где хочется жить

В СК «Стройресурс» уверены, что жизнь новоселов должна быть комфортной и приятной даже в мелочах. Поэтому здесь спроектировали детскую площадку, на которой будет интересно ребятам разных возрастов. Также рядом с домом предусмотрены зоны отдыха с пешеходными дорожками, цветочными клумбами и кустарниками, удобные парковки, где хватит места всем жильцам. Представители администрации и контролирующих организаций, побывавших на вводе дома в эксплуатацию, высоко оценили работу строительной организации. Начальник инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области Олег Маханько, посетивший строительную площадку, отметил, что все работы проведены на высоком уровне. Сейчас по соседству с уже введенным в эксплуатацию домом СК «Стройресурс» строит еще один многоквартирный дом второй очереди, который будет не менее удобным и комфортабельным.

- Самое главное для человека - теплый уютный дом. Мы работаем для того, чтобы у людей появились такие дома, а все, сделанное нами, останется на долгие годы. Просто нужно любить свое дело и людей, для которых мы работаем. Я был верен профессии во все времена, верю – все можно преодолеть. Мы смотрим в будущее с надеждой, - признался руководитель СК «Стройресурс» Николай Комолов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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