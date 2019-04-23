2019-04-23T10:22:14+03:00
Общество

Андрей Шохин вместе с героями России почтил память погибшего владимирского спецназовца

Мэрия и ветераны-спецназовцы четвертый год подряд проводят во Владимире турнир памяти погибших бойцов
Артем Бендрик
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Представители мэрии на встрече с Героями России.Представители мэрии на встрече с Героями России.Фото: Артем Бендрик
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18 апреля 1995 года бойцы отрядов спецназа «Росич» и «Витязь» на Лысой горе под Бамутом (Чеченская республика) вступили в бой с тысячной группировкой боевиков. В тот день погибли 10 спецназовцев отряда «Росич», пятеро из которых посмертно удостоились звания Героя России. Среди погибших был и наш земляк — спецназовец отряда «Витязь», старший лейтенант Олег Растегаев. С тех пор ветераны-спецназовцы, знавшие Олега, каждый год приезжают во Владимир, отдавая ему и другим погибшим товарищам долг памяти.

«Олег хорошо ко всем относился»

18 апреля сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин и глава города Ольга Деева встретились с Героем России, президентом Ассоциации ветеранов подразделений спецназа «Русь» Александром Никишиным, председателем Совета ветеранов краповых беретов отряда спецназа «Витязь» Валерием Гундоровым и ветеранами-спецназовцами.

На встрече вспомнили погибшего Олега Растегаева. Он родился во Владимире в 1971 году, учился в школе с математическим уклоном №16, закончил Московское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета РСФСР. За подвиг в бою под Бамутом 24-летний старший лейтенант отряда спецназа «Витязь» Олег Растегаев был посмертно награжден орденом Мужества.

- Из всех погибших наших товарищей у двоих остались дети, - говорит Александр Никишин. - Олег — один из них. Его сын Илья сейчас служит в Федеральной службе Росгвардии. Сам Олег отличался жизнерадостностью, несмотря на любые обстоятельства. Он всегда улыбался, хорошо ко всем относился, был офицером, который находил общий язык с солдатами. Это сплачивало весь состав.

Владимир чтит своих героев

В 2015 году, в двадцатую годовщину трагических событий на Лысой горе, Герои России впервые приехали во Владимир, чтобы почтить память Олега Растегаева. Вместе с администрацией города Владимира они впервые организовали турнир памяти погибших спецназовцев.

- Мы всегда рады, что на владимирской земле нас всегда тепло встречают, а администрация и правоохранительные органы Владимира оказывают помощь в организации турнира. Мы делаем все это ради того, чтобы в памяти людей остались те события. Надеемся, что молодым людям приятно будет посмотреть и самим принять участие, - отметил Валерий Гундоров.

Андрей Шохин признателен оргкомитету за то, что они выбрали город Владимир для проведения турнира, заявив, что мэрия готова и дальше помогать в его проведении.

- Владимирцы чтут своих героев. Память о них дорого стоит, без нее мы — никто. Подвиг нашего земляка Олега Растегаева не забыт. Мы пригласим на турнир побольше владимирских мальчишек, чтобы они своими глазами увидели наших героев, посмотрели на зрелищные поединки и потому что на таких акциях они должны воспитывать в себе мужество, чувство долга и любовь к Родине, - добавил сити-менеджер.

По решению Андрея Шохина, вход на турнир, прошедший 21 апреля, был абсолютно бесплатным для любого зрителя. После турнира во Владимире сразу же стартовал автопробег. Маршрут, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, направился из Владимира в Нижний Новгород, а далее пройдет через Казань-Ульяновск-Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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