Владимирского борца-чемпиона поздравили Андрей Шохин и Ольга Деева

Абуязид на прошлой неделе вернулся из Бухареста, где на чемпионате Европы по греко-римской борьбе поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав «золото» континента в весовой категории до 72 кг. В рамках акции «Владимир встречает чемпионов» в мэрии глава администрации города Андрей Шохин и глава города Ольга Деева поздравили спортсмена-триумфатора.

Напряженная борьба и заслуженная победа

Встреча прошла в непринужденной обстановке, за чашкой чая. Вместе с Абуязидом на встречу пришел его наставник, заслуженный тренер России Надир Магомедов. Он, как считает сам Манцигов, внес неоценимый вклад в победу владимирского борца. На встрече чемпион и его наставник поделились своими впечатлениями от финального поединка, а также рассказали о дальнейших планах на спортивную карьеру.

Сити-менеджер Андрей Шохин и мэр Ольга Деева искреннее поздравили спортсмена-триумфатора с заслуженной победой и попросили поделиться эмоциями от победного боя, принесшего Абуязиду долгожданное золото. Эта победа для талантливого спортсмена — первая на европейском уровне. В прошлом чемпионате Европы Манцигов тоже участвовал в первенстве континента, но завоевал только «бронзу».

Наш спортсмен в итоговом поединке вышел на мат против спортсмена из Турции. Абуязид поверил в свою победу чуть раньше, чем следовало, разрыв в 7 баллов казался ему достаточным для безоговорочной досрочной победы - и это чуть было не поставило под угрозу исход поединка.

- Я брал баллы тогда, когда хотел, - рассказал борец. - Но в конце, когда оставалось полторы минуты до конца поединка, я расслабился рано и где-то допустил ошибку. Как итог - «улетел» на 4 балла. Я встал, посмотрел на Надира Магомедовича, услышал его слова поддержки и напутствия и взял в конце 2 балла, которые помогли мне стать первым.

В итоге владимирский спортсмен одолел турка со счетом 9:6, и медаль высшей пробы досталась ему. С собой в администрацию победное «золото» Абуязид не принес, но признался:эта победа для него — самая ценная.

Результатом чемпионата Европы и прогрессом своего воспитанника доволен и тренер Надир Магомедов. Он, правда, уточнил, что все-таки расслабляться во время поединка, даже когда победа, казалось бы, уже в руках, нельзя. В планах - перевести Абуязида в другую весовую категорию и добиваться новых результатов.

- Пока есть силы — буду отдавать всего себя тренерству, - поделился заслуженные тренер России, главный тренер владимирской сборной по греко-римской борьбе Надир Магомедов. - Работа интересная. И подход к тренерской работе у меня именно творческий. В каждом воспитаннике ищу индивидуальность, сильные стороны, конкретные приемы. Так что своих чемпионов я не брошу, надеюсь, успею еще достойную смену Абуязиду подготовить.

В подарок — хрустальный кубок

От главы администрации Андрея Шохина и главы города Ольги Деевой спортсмен-триумфатор за выдающиеся достижения в спортивной сфере в подарок получил хрустальный кубок с выгравированным названием нашего города. Позже на него нанесут и имя чемпиона Европы по греко-римской борьбе Абуязида Манцигова.

Андрей Шохин отметил, что владимирская греко-римская борьба — предмет особой гордости города, всей области и страны. В городе этот вид спорта занимает одну из ведущих позиций. Сильный тренерский состав и достойные условия для тренировок — вот залог успеха наших спортсменов на чемпионата самых разных уровней.

- Когда к нас в город приезжал выдающийся борец Александр Карелин, он посетил борцовский зал ВлГУ, где тренируются наши спортсмены. И сказал: «Теперь я понимаю, почему здесь растут чемпионы. Потому что у меня в Новосибирске нет такого специализированного зала". Представляете?!

Впереди у лучшего борца Европы – неделя отдыха и снова подготовка к соревнованиям. Следующим на очереди - турнир в Польше и чемпионат мира в Казахстане.