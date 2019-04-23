Во Владимирской области нашли первого поджигателя травы

В понедельник в Коврове сотрудник МЧС задержал молодого человека, который якобы нечаянно поджег сухую траву. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Благодаря фотографиям свидетелей, найти ковровчанина не составило труда. Мужчина объяснил, что нетрезвым отправился в гости к друзьям через поле, закурил, но сигарета выпала, именно от нее и загорелась трава.

Пожар в КовровеФото: ГУ МЧС по Владимирской области

По словам Юрия Арбузова, заместителя начальника ГУ МЧС России по Владимирской области, хулиганов спасатели находят либо через свидетелей, как в данном случае, либо ловят за руку. А поймать не так-то просто, поэтому на 344 поджога приходится пока один нарушитель. Только за выходные во Владимире сгорело 25,3 га сухой травы.

Человек, поджигавший траву в КовровеФото: ГУ МЧС по Владимирской области

- Если за руку не поймать, потом не докажешь, этот ли человек виновен в возгорании. Многие говорят, что поджигают траву школьники. Но горит трава за городом, а у детей машин нет. В основном за это время были замечены люди на автомобилях, - говорит Юрий Арбузов. - Если, конечно, подожгли школьники, и это доказано, то штрафуют родителей.

Всего в «зоне риска» находятся 177 населенных пункта Владимирской области. Они расположены близко к лесу и полям. Самые частые возгорания - во Владимире — 62 пала травы с начала схода снега, в Александровском районе — 27 и Собинском — 21.

В этом году вовремя заметить пожар помогут камеры видеонаблюдения. 30 камер установят за счет областного бюджета, их стоимость — 16 миллионов рублей. Со слов директора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области Ивана Петухова, будет также проводиться авиамониторинг. Если уровень пожароопасности достигнет 4 класса, то в небо выйдут 2 борта по маршрутам: Владимир-Гусь-Хрустальный-Ковров (время в полете 3,5 — 4 часа) и Владимир — Петушки (1,5 часа). Но пока «мониторят» леса с одного борта, так как класс опасности в регионе третий.

- На землях лесного фонда с 15 апреля, с начала пожароопасного периода, зарегистрировано 12 пожаров на общей площади 6,5 гектаров, - рассказывает Иван Петухов. - Все силы и средства переведены на усиленный режим работы: всего у «Владлесхоза» 554 человека и 212 единицы техники. Они распределены по 24 пожарно-химическим станциям.

Тушение пожара в Кутуково (Суздальский район)Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Иван Петухов отметил, что такого пожара, какой был в прошлом году в Петушинском районе на землях Минобороны, не повторится - все, что могло выгореть, уже выгорело. Тогда огонь распространился на 800 квадратных метров. На помощь выезжали сотрудники МЧС и лесного хозяйства — у Минобороны не хватило своих сил и средств. В этом году их тоже не прибавилось: так и осталось 16 человек и 10 единиц техники на огромную площадь — 45,8 тысяч га. Из них в границах Владимирской области - 22 тысячи га.

- С нашей точки зрения данной группировки недостаточно. Но, как заверяют коллеги из Минобороны, силы и средства увеличат. Только мы не знаем когда, - говорит директор департамента лесного хозяйства. - За помощь в тушении лесного пожара в Петушинском районе - в Костеревском лесничестве - они нам должны 1,3 миллиона рублей, но, конечно, не выплатят, так как между нами нет соглашения. И подписывать его Минобороны не планирует.

Такого же соглашения нет и у ГУ МЧС по Владимирской области, хотя владимирские пожарные тоже помогали в тушении. Причина ясна — пожарные не допустят распространения огня на дома, а департамент лесного хозяйства — на территории лесного фонда, поэтому если пожар вновь случится на землях Минобороны, а их две — в Петушинском и Гороховецком районах - наши опять помогут. Бесплатно.

- Представители Минобороны, когда отказывали нам в соглашении, были уверены, что их силы и средства отлично справятся с пожарами. Но, вспоминая прошлый год, если бы на их земли в Петушинский район не выехали сотрудники МЧС, то сгорело бы не 800 квадратных метров, а намного больше! Там была угроза населенным пунктам, и мы не могли допустить, чтобы огонь перешел на дома, - сказал Юрий Арбузов.

КОНКРЕТНО

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если эти действия привели к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, то это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.