Во Владимире появились первые сморчки

Во владимирских лесах появились первые грибы - сморчки и строчки. В этом году весенние грибы начали расти раньше обычного - как правило, с корзинками в лес имеет смысл отправляться в начале мая. Но нынешней весной снег сошел рано, а тепло пришло быстро, земля прогрелась, грибницы оттаяли, вот и готов первый лесной урожай. Владимирцы уже начали делиться в соцсетях фотографиями первой добычи - пока небогатой.

Съедобны из первых весенних грибов, растущих в наших лесах, три вида - сморчки, строчки и сморчковая шапочка. Сморчки - сморщенная коническая шляпка на высокой ножке - встречаются довольно редко. Гораздо более распространены строчки - сморщенные шары, напоминающие грецкий орех без скорлупы. И самый редкий у нас гриб - сморчковая шапочка. Он напоминает сморчок, но шляпка не плотная, прилегающая к ножке, а мягкая, свободно свисающая.

Куда ехать на первую весеннюю грибную охоту? Сморчки и строчки любят смешанные леса или сосняки с влажной почвой. Главное для них - чтобы лес был «простроный», не заросших кустарником и мелколесьем. Вокруг Владимира такие леса есть в Судогодском и Камешковском районах, если отъехать подальше - то под Гусь-Хрустальным и Мошком. Не растут сморчки в высокой густой траве. Именно поэтому они так быстро сходят - как только лес полноценно проснется и трава начнет расти, она «забьет» грибницу. А вот холод им нипочем, даже после ночных заморозков сморчки в лесах будут.

И самое главное, о чем регулярно предупреждают медики. Принесли из леса корзину сморчков или строчков - не спешите их кидать сразу на сковородку! Эти грибы относятся к условно-съедобным и требуют серьезной предварительной обработки перед готовкой.

Уже в продажеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Во-первых, их надо тщательно промыть от песка. Каждый гриб, даже маленький, разрезать пополам, а большой - на несколько частей. Дело в том, что в извилинах шляпок смочков и строчков любят прятаться улитки, жуки и червяки. Если вы не хотите получить грибы «с мясом» - все это добро надо оттуда убрать.

Во-вторых, грибы надо отварить, а воду слить. Сморчки достаточно отварить один раз, строчки нужно варить дважды, оба раза сливая воду и промывая грибы. Сморчковую шапочку тоже надо тщательно варить, после чего она превратится в тряпку, так что смысла ее собирать нет.

И только после этого грибы можно вываливать на сковородку, мелко порезав. Есть масса рецептов, самый стандартный - сморчки, тушеные в сметане. Некоторые варят суп из сморчков, но учитывая, что они уже варились в двух водах, результат получается на любителя.

И самое главное! Эти грибы - самые аллергенные среди всех грибов средней полосы. Детям их давать не рекомендуют вообще, а у взрослых аллергиков сморчки могут вызвать расстройство желудка.

Если же аллергии у вас нет - приятного аппетита.