Во Владимире начнут отключать отопление 23 апреля

В минувшие выходные теплые дни окончательно пришли во Владимир. И это сразу стало чувствоваться. В квартирах стало невыносимо жарко и сухо. Ведь отопление при этом до сих пор не отключили.

В некоторых ТСЖ, у которых есть своя газовая котельная, подсуетились и уже закрутили вентиль. Но ведь большая часть домов в областном центре подключены к ТЭЦ, а значит, зависят от постановления мэрии об окончании отопительного сезона. До последнего времени там ссылались на регламент. По нему отопление можно выключать, когда среднесуточная температура держится дольше пяти дней выше +8 градусов. И вот эти дни настали, что же в администрации?

- В понедельник глава администрации дал распоряжение начать готовить соответствующее постановление, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Так как прогноз благоприятный, на этой неделе оно (постановление - авт.) уже должно появится.

В тот же день было решено, что в домах начнут отключать отопление с 23 апреля. Так что уже на этой неделе отопительный сезон во Владимире официально закончится. Но это будет не в один момент, а займет несколько дней.

Так что, если кому-то ждать невыносимо, есть и другие способы снизить градус в батареях. По требованию жильцов вентиль может закрутить управляющая компания - почти во всех домах системы теплоснабжения это позволяют. Причем сейчас для этого даже не обязательно проводить общедомовое собрание собственников. Старший по дому вполне может написать заявление и собрать подписи, а после этого направить требование в управляющую компанию - перекрыть подачу тепла. Оплата, соответственно, тоже прекратится с момента отключения отопления.