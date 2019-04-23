2019-04-23T10:22:14+03:00
Общество

Во Владимире начнут отключать отопление 23 апреля

В мэрии уже готовят постановление об «окончании зимы»
Алексей СУХОВ
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Горожане заждались окончания отопительного сезонаГорожане заждались окончания отопительного сезонаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В минувшие выходные теплые дни окончательно пришли во Владимир. И это сразу стало чувствоваться. В квартирах стало невыносимо жарко и сухо. Ведь отопление при этом до сих пор не отключили.

В некоторых ТСЖ, у которых есть своя газовая котельная, подсуетились и уже закрутили вентиль. Но ведь большая часть домов в областном центре подключены к ТЭЦ, а значит, зависят от постановления мэрии об окончании отопительного сезона. До последнего времени там ссылались на регламент. По нему отопление можно выключать, когда среднесуточная температура держится дольше пяти дней выше +8 градусов. И вот эти дни настали, что же в администрации?

- В понедельник глава администрации дал распоряжение начать готовить соответствующее постановление, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Так как прогноз благоприятный, на этой неделе оно (постановление - авт.) уже должно появится.

В тот же день было решено, что в домах начнут отключать отопление с 23 апреля. Так что уже на этой неделе отопительный сезон во Владимире официально закончится. Но это будет не в один момент, а займет несколько дней.

Так что, если кому-то ждать невыносимо, есть и другие способы снизить градус в батареях. По требованию жильцов вентиль может закрутить управляющая компания - почти во всех домах системы теплоснабжения это позволяют. Причем сейчас для этого даже не обязательно проводить общедомовое собрание собственников. Старший по дому вполне может написать заявление и собрать подписи, а после этого направить требование в управляющую компанию - перекрыть подачу тепла. Оплата, соответственно, тоже прекратится с момента отключения отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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