Во Владимире 12 часов тушили пойму Клязьмы

В воскресенье, 21 апреля, пожарные тушили сотни метров горящей травы в пойме реки Клязьмы вдоль половины Владимира – от улицы Дмитровская слобода до улицы Элеваторной. Площадь, на которой горела сухая трава и все живое в ней, составила 20 гектаров. 12 часов боролись с огнем как сотрудники МЧС, так и добровольцы. К 22.00 пламя удалось локализовать, и, к счастью, оно не успело добраться до жилых домов.

- Многие владимирцы с горечью наблюдали, как горит пойма, всегда благоухающая летом луговым разнотравьем. Теперь эта экосистема не скоро восстановится. Об этом не думают поджигатели, совершая преступные, по сути, действия, - сказали в пресс-службе владимирского МЧС, отмечая, что за минувшие выходные пожарные выезжали на 102 загорания сухой травы. А всего с начала 2019 года зарегистрировано 344 пала травы, из них 210 – в населенных пунктах.

Это намного больше, чем было в прошлом году. Несмотря на все усилия спасателей, полиции и прессы, многие жители все еще считают лучшим методом борьбы с сухой травой и сучьями поджоги. Присоединяются к ним и хулиганы, которые вообще не думают ни о каких методах, они ради забавы кидают спичку в сухую траву и убегают.

- При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы и наносится ущерб не только растительности, но и животному миру, нарушается экосистема. Кроме того, палы травы приводят к неконтролируемому распространению огня на жилые и хозяйственные постройки, поля и леса, прилегающие к населенным пунктам и дачным участкам. 30 км/час – с такой скоростью пламя может бежать по траве, быстрее спринтера. Поджечь сухую траву – все равно, что поджечь фитиль! - поясняют в департаменте лесного хозяйства администрации Владимирской области.

Не боятся поджигатели ни последствий, ни штрафов. А они довольно крупные. Так, в первый раз граждан штрафуют до 3 тысяч рублей, во второй, если попадутся, - до 5 тысяч, должностных лиц — до 10 тысяч рублей, во второй раз — до 50 тысяч, юридических лиц — до 150 тысяч, во второй раз — до 250.

Напомним, что с 19 апреля во Владимирской области введен особый противопожарный режим. В этот период разведение костров недопустимо не только в лесах, но и на приусадебных участках, на территории садоводческих, огороднических и дачных участках. За нарушение правил пожарной безопасности и поджоги сухой травы предусмотрена административная ответственность, а в случае распространения огня на леса хулиганства считаются преступлением по ст. 261 УК РФ — санкция предусматривает ограничение свободы на срок до 8 лет.

КОНКРЕТНО

При обнаружении горения травы на дачных участках, в населенных пунктах и их окрестностях звоните в лесную охрану по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06, 8 (4922) 54-37-11, 8 (4922) 54-59-71.