2019-04-19T17:52:25+03:00
Общество

Митрополит Тихон: «Никакого греха нет в том, чтобы ходить на кладбище в День Пасхи»

Митрополит Владимирский и Суздальский рассказал, когда по православным канонам надо поминать ушедших
Валерия Рудометова
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Митрополит ТихонМитрополит ТихонФото: Валерия Рудометова
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Во Владимирской области сильна традиция - в Пасху посещать кладбище и поминать своих близких. Городская администрация Владимира даже всегда организует специальные маршруты для доставки горожан на кладбище.

В то же время многие владимирские православные, в том числе священники, уверены, что на кладбище нужно ходить только на Радоницу, а никак не на Пасху. Каждый год на эту тему разгораются дискуссии.

В этом году Пасху будут отмечать 28 апреля. И владимирцы уже готовятся к ней. В преддверии светлого праздника митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал о канонах встречи Пасхи и ответил на животрепещущий вопрос - когда все-таки правильно ходить на кладбище?

- Никакого греха нет в том, чтобы ходить на кладбище в День Святой Пасхи. И когда возникают сомнения: идти ли на кладбище, мы смотрим в историю и летописи, - говорит митрополит Тихон. - Образцом православной семьи всегда была царская семья. И в исторических хрониках мы можем найти, что после Пасхальной заутрени царская семья всегда шла в Михаило-Архангельский собор в Кремле к гробам своих почивших предков. Когда я объясняю прихожанам, что правильно или неправильно, всегда говорю: в Пасху обязательно нужно сходить на кладбище и похристосоваться с умершими. А в Радоницу — в день поминовения, можно сходить в храм и помолиться за упокой, заказать панихиду, потом также поехать на кладбище. В этом году Радоница выпадает на 7 мая. На Пасху же мы не поминаем.

Владыка рассказал и о пасхальных богослужениях. В Великую субботу, 27 апреля, состоится самая главная служба, которую проведет митрополит Тихон в Успенском соборе города Владимира перед полуночью. Там начинается Светлая заутреня с крестным ходом. Божественная литургия состоится ночью, потом будет еще одна. 28 апреля в 15.30 владимирцы соберутся у Золотых ворот, чтобы встретить Благодатный огонь из Иерусалима. Как и в прошлом году, языки пламени передадут прихожанам дети. После чего в Успенском соборе пройдет концерт школьных хоров - победителей фестиваля пасхальной песни.

Еще одним важным мероприятием для города Владимира станет шествие молодежи с буквицами славянского алфавита. Оно пройдет в День славянской письменности и культуры — 24 мая - с целью сохранения русского языка. Также владыка поделился планами о создании во Владимире Общества русской словесности. Идею уже поддержали как учителя русского языка и литературы, так и работники библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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